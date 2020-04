Katarzyna Glinka walczy o poród rodzinny w czasie epidemii koronawirusa! 

Katarzyna Glinka spodziewa się drugiego dziecka. Aktorka jest już w zaawansowanej ciąży i przed nią poród w czasie epidemii koronawirusa. W związku z trudną sytuacją nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wprowadzono szereg zakazów i m.in. wstrzymano tzw. porody rodzinne, aby minimalizować ryzyko zarażenia. Gwiazda "Barw szczęścia" nie zgadza się z tym zakazem i namawia do podpisania petycji, aby rząd anulował ten przepis. Umieściła obszerny wpis w mediach społecznościowych i pokazała bardzo osobiste zdjęcie. Zobaczcie!

Katarzyna Glinka opublikowała na Instagramie intymne zdjęcie z sesji ciążowej i napisała obszerny post, w którym wyznała, że rzadko angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy, ale tym razem akcja mocno jej dotyczy! Chodzi o wprowadzony zakaz porodów rodzinnych spowodowany epidemią koronawirusa, z którym aktorka się nie zgadza i pisze wprost:

To petycja Rodziców do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zaleceń co do Porodów Rodzinnych, nasze stanowisko popiera Rzecznik Praw Obywatelskich, nasze postulaty wspiera i udostepnia takze Fundacja Dajemy dzieciom siłę. Obecne zalecenia nie są zgodne ze stanowiskiem WHO, są bardzo krzywdzące dla zdrowych rodziców którzy chcą przeżywać wspólnie cud narodzin i dodatkowo obciążają przeciążony personel na porodówkach, który musi w tej trudnej sytuacji wykazywać większe wsparcie rodzącej. - napisała na Facebooku Katarzyna Glinka.