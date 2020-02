Poród Katii w "M jak miłość". W szpitalu dojdzie do ostrej awantury!

Łukasz (Jakub Józefowicz) będzie wspierał Katię (Joanna Jarmołowicz) podczas narodzin ich dziecka? Już wkrótce w "M jak miłość" znów zrobi się gorąco. Jak informuje "Świat Seriali", w 1500. odcinku uwielbianego przez widzów serialu Katia zostanie mamą. Wiadomo również, że przed porodem dziewczyna przeżyje bardzo nerwowe chwile przez Igora (Ali Bahrudinov), z którym pokłóci się w szpitalu. O co? Czy Łukasz będzie uczestniczył w porodzie? Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

W jednym z ostatnich odcinków "M jak miłość" Igor poinformował Łukasza, że związał się z Katią i teraz planują wspólną przyszłość. Łukasz dowiedział się wówczas, że po narodzinach bandyta chce wychowywać jego dziecko! Igor groził Łukaszowi i ostrzegał, żeby nie zbliżał się do Katii, a w przyszłości do swojego dziecka. Łukasz zapowiedział, że zamierza uczestniczyć w życiu maleństwa.

Teraz okaże się, że chłopaka zabraknie przy narodzinach córki! Jak informuje "Świat Seriali", w 1500. odcinku "M jak miłość" Katia trafi do szpitala, jednak zanim urodzi, pokłóci się z Igorem. Bandyta nie będzie chciał, żeby dziewczyna zadzwoniła do Łukasza!

- Muszę zadzwonić do Łukasza - powie Katia

- Ja tu jestem, po co ci Łukasz? Nie obchodzisz go ani ty, ani dziecko! - odpowie jej Igor.

- Albo wrócisz po mój telefon, albo urodzę tu, na korytarzu! - powie wściekła dziewczyna.