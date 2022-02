Poranne plany Małgorzaty Rozenek-Majdan legły w gruzach: "Pokazano mi moje miejsce"

Nie jest żadną tajemnicą, że Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najbardziej zapracowanych Polek. W ubiegłym roku "Perfekcyjna pani domu" otworzyła swój pierwszy stacjonarny butik w Warszawie. Zadebiutowała również na planie filmowym u Patryka Vegi, a efekty można było zobaczyć już w lutym 2022 roku. Wraz z Anną Muchą zagrała w "Miłości, seksie & pandemii". Oprócz tego jest też żoną i matką. W związku z tym gwiazda TVN musi mieć dobry plan na każdy dzień, aby nie tracić czasu i wywiązywać się ze zobowiązań zawodowych, a przy tym też znaleźć chwilę dla Radosława Majdana, ich syna Henryka oraz słodkiej gromadki psów.

Życie pokazuje jednak, że nawet u Małgorzaty Rozenek-Majdan nie wszystko układa się perfekcyjnie. Niedawno gwiazda TVN pokazała, jak wyglądało zderzenie się jej planów z rzeczywistością. Co się stało?

Małgorzata Rozenek-Majdan nie tak wyobrażała sobie rozpoczęcie dnia

Poranek to moment, gdy Małgorzata Rozenek-Majdan może znaleźć jeszcze chwilę dla siebie - szczególnie w weekend. "Perfekcyjna pani domu" przed rozpoczęciem dnia - najczęściej intensywnego - może zadbać o siebie, zanim zabierze się za zawodowe wyzwania. Dlatego gwiazda TVN postanowiła zrelaksować się w ciszy i się porozciągać. Niedługo jednak okazało się to niemożliwe i musiała szybko zapomnieć o ćwiczeniach.

Zobacz także: "Miłość, seks i pandemia": Małgorzata Rozenek o swojej roli i współpracy z Patrykiem Vegą! "Chciałabym więcej"

Instagram @m_rozenek

Zaraz po tym, jak Małgorzata Rozenek-Majdan rozłożyła się na macie i zaczęła się rozciągać, w kadrze pojawił się jeden z jej piesków. Później w ćwiczeniach przeszkodził jej Radosław Majdan i kolejne psiaki. Na macie brakowało już jedynie Henia, ale spokojnie - po chwili on również dołączył do reszty. Choć "Perfekcyjna pani domu" miała nadzieję, że zapanuje nad małym chaosem, to szybko stwierdziła, że nie da rady.

Instagram @m_rozenek

Zaczynasz od rozciągania. Myślisz, "dziś się uda". Pojawia się ona, potem oni. Na koniec to już w ogóle lekki tłum. Po mojej minie widać "co tu się dzieje?!". Prosiłam, błagałam... Ale pokazano mi moje miejsce - napisała gwiazda TVN.

Instagram @m_rozenek

Jak widać rodzinne poranki nie zawsze układają się po myśli Małgorzaty Rozenek-Majdan. Czasem trudno jest ogarnąć całą gromadkę, na którą składa się mąż, mały synek i słynny już gang Majdana, czyli paczka psiaków. Najprawdopodobniej jednak "Perfekcyjna pani domu" na koniec wyłącznie się śmiała, choć nie ma wątpliwości co do tego, że odkąd na świecie pojawił się Henio, to z pewnością ma mniej czasu dla siebie. Tym razem jego mina wskazuje na to, że wstał lewą nogą.

Instagram @m_rozenek

Instagram @m_rozenek

Radosław Majdan zmienił nawyki po narodzinach syna

Nie tylko Małgorzata Rozenek-Majdan musiała zmienić swoje podejście po tym, jak w domu pojawił się Henio. Rodzicielstwo mocno wpłynęło również na życie Radosława Majdana. Niedawno były reprezentant Polski w piłce nożnej przyznał, że odkąd został ojcem, skończył z wieloma nawykami. Zdradził, że zdecydowanie odciął się od imprez. W przeszłości lubił spędzać wieczory na mieście.

Instagram/r_majdan/

Radosław Majdan zaznaczył jednak, że nie żałuję zmian, jakie zaszły w jego życiu. Wyraźnie widać, że Henio obecnie jest jego oczkiem w głowie i były sportowiec z łatwością zrezygnował z towarzyskich szaleństw. Nic dziwnego, ponieważ internauci również już dobrze wiedzą, jak rozbrajający potrafi być synek "Perfekcyjnej pani domu" i Radka.

Zobacz także: "Miłość, seks i pandemia": Małgorzata Rozenek o intymnych scenach w filmie! Radosław Majdan był zazdrosny?!

Też czasem miewacie dni, w których rodzinka całkowicie zmienia wasze poranne plany jak u Małgorzaty Rozenek-Majdan?