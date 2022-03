Popularny rosyjski influencer pokazał, jak obecnie wygląda życie w Rosji!

„Bezpośrednia linia” to organizowany raz w roku, przed Wielkanocą, show telewizyjny z udziałem Władimira Putina. Jego zasady są proste: Rosjanie wysyłają do redakcji pytania, a prezydent wybiera te, na które odpowie podczas programu. W tym roku większość pytań dotyczyła aneksji Krymu, ale Putin z ponad czterech milionów maili i SMS-ów od rodaków wybrał też jeden dotyczący prywatności. „Kiedy poznamy nową pierwszą damę?”, brzmiało pytanie. „Najpierw muszę wydać za mąż Ludmiłę Aleksandrownę, a dopiero później zajmę się sobą”, chichotał wyraźnie rozluźniony. Wiedział, że tym żartem po raz kolejny ucieknie od tematu związku z młodszą o 30 lat Aliną Kabajewą. Zresztą oboje mają już w tym olbrzymie doświadczenie. W kotka i myszkę z mediami bawią się przecież od lat. Miłość na Kremlu Dziennikarze śmieją się, że dużo łatwiej poznać tajemnice wojskowe Rosji niż szczegóły życia uczuciowego prezydenta kraju. Jest w tym stwierdzeniu sporo racji. Według niepotwierdzonych informacji to Putin stracił głowę dla seksownej Aliny. Kiedy zobaczył występ jednej z najbardziej utytułowanych rosyjskich gimnastyczek, najpierw zapragnął ją poznać, a później, kiedy ich znajomość nabrała rumieńców, zorganizował jej życie tak, by była blisko niego. Kabajewa na swojej stronie napisała, że po zakończeniu sportowej kariery w 2006 roku poszukiwała nowych wyzwań. Właśnie wtedy, z ramienia partii Putina Jedna Rosja, została wybrana na dwuletnią kadencję do Izby Społecznej, która nazywana jest trzecią izbą parlamentu. Już rok później została zastępcą przewodniczącego Komitetu ds. Młodzieży przy Dumie Państwowej oraz członkinią rady nadzorczej National Media Group, holdingu kierowanego przez Jurija Kowalczuka, bliskiego przyjaciela Putina. Przypadek? Nawet wtedy mało...