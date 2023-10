Jak donosi portal TVP Info, pogodynka i prezenterka stacji TVN, Dorota G. na początku września miała usłyszeć zarzuty posługiwania się fałszywymi fakturami. Według medialnych doniesień, prezenterka w 2018 roku miała nabyć pięć faktur dotyczących obsługi imprez o łącznej kwocie w wysokości 35 tys. złotych (w tym ponad 8 tys. zł podatku VAT). Z informacji do których dotarł portal tvp.info wynika, że eventy faktycznie się odbyły, jednak po stronie Doroty G. nie było kosztów z faktur. Dorota G. postanowiła szybko zabrać głos w sprawie tych medialnych doniesień. Gwiazda wydała oświadczenie w mediach społecznościowych. Co napisała? Zobacz także: Tomasz O. usłyszał prokuratorskie zarzuty! Gwiazdor "M jak miłość" ma poważne kłopoty? Dorota G. zamieściła oświadczenie w sprawie zarzutów posługiwania się fałszywymi fakturami Według ustaleń portalu tvp.info, Dorota G. została przesłuchana w prokuraturze w tej sprawie, jednak odmówiła składania wyjaśnień. Co więcej, podobno kilkanaście dni później zarzuty pomocnictwa w tym procederze usłyszał również agent prezenterki. Ustalenia portalu potwierdza Prokuratura Regionalna w Warszawie. - Obie osoby mają w śledztwie status podejrzanych. Były już przesłuchiwane – powiedział portalowi tvp.info prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Dorota G. postanowiła zareagować na te medialne doniesienia i na swoim Instagramie opublikowała oświadczenie. Gwiazda zaznacza w nim, że "nie brała udziału w żadnym oszustwie finansowym". - Drodzy, odnosząc się do doniesień prasowych na temat podejrzeń prokuratury o moim rzekomym uczestnictwie w wyłudzaniu VATu na podstawie sfałszowanych faktur, chciałabym...