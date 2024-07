Agnieszka Popielewicz już od kilku lat świetnie sobie radzi w show-biznesie. Dzięki pracy w telewizji prezenterka zyskała sławę i wielu sympatyków. Była dziewczyna Marcina Mroczka a obecnie żona Mikołaja Wita dba o swoje interesy, dlatego jeśli chodzi o pieniądze jest bardzo przesądna.

Okazuje się, Agnieszka Popielewicz już od kilku lat kupuje portfele tylko w jednym kolorze. W jakim i dlaczego?

- Zawsze czerwony. Parę lat temu w sklepie widząc moje starania w wyborze portfela, który miał być czarny lub brązowy, podeszła do mnie taka starsza pani i powiedziała do mnie „proszę kupić czerwony portfel, jak kupi pani portfel czerwony to będzie pani miała szczęście i pieniądze będą same wpadały do tego portfela”. I rzeczywiście, miesiąc po zakupie pierwszego czerwonego portfela dostałam moją pierwszą pracę i zarobiłam pierwsze prawdziwe pieniądze- zdradziła w rozmowie z „Super Expressem” prezenterka.

Od tamtej pory Agnieszka Popielewicz poradziła kilku najbliższym osobom, żeby również sprawiły sobie portfel właśnie w takim kolorze i ponoć znowu przesąd się sprawdził.

Weźmiecie przykład z celebrytki?

