Popek ma poważne problemy ze zdrowiem! Raper to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych uczestników najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Co więcej, według bukmacherów to właśnie Popek ma ogromne szanse wygrać taneczne show Polsatu! Niestety, teraz pojawiły się wątpliwości czy kontrowersyjny uczestnik pojawi się w następnym odcinku "Tzg"! Czy jego udział w dalszej walce o Kryształową Kulę stoi pod znakiem zapytania?

Popek opublikował w sieci niepokojące nagranie, na którym pokazał swój pobyt w szpitalu.

Nie jestem pewny ale to chyba będzie dzisiaj mój ostatni „taniec z diabłem”- napisał pod krótką relacją ze szpitala.

Na szczęście już po kilku godzinach Popek mógł opuścić szpital. Raper opublikował jednak kolejne nagranie, na którym zdradza, że wciąż zmaga się z poważnymi dolegliwościami. Co się stało?

Właśnie wyszedłem ze szpitala. Wczoraj po treningu, na którym robiłem góra dół, góra dół zacząłem się zataczać, zaczęło mnie znosić na prawo i na lewo, zwymiotowałem i tak jest do dzisiaj. Chcę iść do kuchni- od razu skręcam w lewo po starcie. Nie mam stabilizacji w nogach, nosi mnie na boki, a nie jestem pijany. Nie ukrywam, że trochę się martwię. Trzymajcie za mnie kciuki- prosił Popek. Lekarze nie wiedzą co jest grane.

