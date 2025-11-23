Popek, a właściwie Paweł Mikołajuw, od lat wzbudzał emocje nie tylko muzyką, ale również wyglądem. 46-letni artysta znany był z licznych tatuaży, skaryfikacji i charakterystycznych złotych zębów. Teraz, ku zaskoczeniu fanów, zdecydował się na diametralną zmianę – wyrzucił złote uzębienie i zastąpił je klasycznymi, białymi zębami. To jedna z największych metamorfoz w jego życiu.

Przemiana Popka po traumatycznych doświadczeniach

Zmiana wyglądu Popka nie była podyktowana jedynie względami estetycznymi. Jak przyznał w opublikowanym nagraniu w mediach społecznościowych, decyzja była efektem głęboko przeżywanych traum.

Miałem złoty uśmiech, ale po traumach

W emocjonalnym wystąpieniu Popek nie ukrywał, że jego wygląd był ściśle związany z trudnymi doświadczeniami. Powiedział:

Zawsze chciałem sobie odpowiedzieć, skąd ja mam te zęby, skąd ja mam te oczy, skąd ja mam te blizny. Dzisiaj odpowiedź mam w garści

W tych słowach ujawnia się nie tylko powód zmiany, ale też podziękowanie dla bliskiej osoby.

Gabi, nie muszę sobie odpowiadać na pytanie, bo to jest bardziej wymowne, niż moja głupota i inteligencja razem wzięta. Mam 180 cm wzrostu, a moja głupota 220. Dziękuję Gabi, że moje zdrowie było dla ciebie ważniejsze niż dla mnie

Nowe uzębienie to nie tylko zmiana estetyczna. Popek przyznał, że białe zęby ułatwiają mu codzienne funkcjonowanie. Przykładem jest prozaiczna, lecz istotna czynność – jedzenie. To potwierdza, że metamorfoza wpłynęła pozytywnie nie tylko na jego wizerunek, ale także na komfort życia.

Internauci pod wrażeniem przemiany Popka

Metamorfoza Popka, choć z pozoru drobna, nie przeszła bez echa. Internauci zgodni przyznali w komentarzach, że jest to zmiana na plus. Niektórzy wprost zauważyli nawet, że raper zaczyna zmieniać nie tylko swój wygląd, ale i życie.

Zaczynasz stary wracać do Siebie. Trzymam kciuki

Super Paweł! Kolejny krok do przodu

Łoo, ale zmiana. Dobrze to wygląda!

Pozytywna zmiana

Popek ma na swoim koncie wiele kontrowersji, a liczne metamorfozy niewątpliwie były jedną z nich. Warto przypomnieć również, że w niedawnym wywiadzie raper wyjawił, że biorąc udział w "Tańcu z gwiazdami" w 2018 roku, gdzie partnerowała mu Janja Lesar, niejednokrotnie występował pod wpływem.

