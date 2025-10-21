Paweł Mikołajuw, szerzej znany jako Popek, był uczestnikiem 8. edycji popularnego programu rozrywkowego "Taniec z Gwiazdami". W ostatnim odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski" raper podzielił się szokującym wyznaniem, które zszokowało opinię publiczną. Artysta przyznał, że zdecydował się na udział w show nie z miłości do tańca, lecz by zmienić zdanie o sobie u pewnej starszej kobiety. To jednak nie wszystko! Jak się okazało, w trakcie show zażywał alkohol i nielegalne substancje!

Popek występował w "Tańcu z gwiazdami" pod wpływem!

Popek zdradził w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim, że jego przygoda z "Tańcem z Gwiazdami" była przepełniona stresem i presją, z którymi radził sobie w drastyczny sposób. Wprost przyznał, że podczas nagrań był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Tańczyłem tam ze strachu. Przerażające uczucie. Ja ani razu się nie uśmiechnąłem w tym programie, tańczyłem trzy i pół miesiąca, sześć godzin dzień w dzień

Raper opowiedział również, że już po trzecim odcinku miał nadzieję, że odpadnie, bo nie radził sobie emocjonalnie. Jednak pozostał w programie aż do końca, ostatecznie zajmując trzecie miejsce.

To jest druga rzecz, którą muszę powiedzieć: tam też przyaktorzyłem, bo miałem już dość. Ja chciałem przekonać tylko tę jedną starszą kobietę i byłem pewien, że po trzecim odcinku już mnie wyrzucą. Ale trzeci (mija), a ja tam dalej stoję i dmucham se w czoło, bo już byłem porobiony...

Jednym z najbardziej dramatycznych momentów, jakie Popek przytoczył, była sytuacja sprzed finału. Wówczas, jak mówi, był tak pijany i odurzony, że zamknął się w toalecie. Jego partnerka taneczna, Janja Lesar, klęczała przed drzwiami i błagała:

W tym finałowym... już tak się nachlałem w tym kiblu, nawąchałem tych substancji, że Janja już biedna na kolanach klęczała i błagała: ''Paweł, wyłaź''

To dramatyczne wyznanie pokazuje, jak poważne problemy miał raper w trakcie programu i jak trudna była praca jego partnerki w tej sytuacji. Wojewódzki zapytał go wprost, czy w związku z tym bywał nietrzeźwy podczas odcinków na żywo. Popek bez wahania potwierdził.

To dlatego Popek wziął udział w "Tańcu z gwiazdami"

W rozmowie z prowadzącymi podcast Popek przyznał również, że program złamał mu serce.

Przeraża mnie taniec w parach. Raz był taki moment, gdzieś w połowie programu, oczywiście ja na ciężkim kacu i w butach do łaciny, mówię: ''Janja, sekundkę, muszę iść do ubikacji''. Poszedłem i siadłem po turecku na kiblu i płakałem jak jakaś blondynka, którą mąż zostawił. Tak mi dał taniec popalić. (...) Taniec złamał mi serce

W podcaście „WojewódzkiKędzierski” Popek szczerze przyznał, że jego udział w programie nie był wcale z chęci spróbowania się w nowej roli. Wszystko zaczęło się od pewnej starszej kobiety, która miała o nim nienajlepsze zdanie.

Ja chciałem przekonać do siebie jedną starszą kobietę i dla niej tam poszedłem. (Ona była) mamą ochroniarza i za każdym razem, jak on wychodził, mówiła: ''Synku, ty nie jedź z nim. Pójdziecie do piekła wszyscy! Pójdziecie siedzieć'', bo ona myślała, że jestem diabłem w ludzkiej skórze, przez te moje modyfikacje. To mnie bardzo złapało za serce i powiedziałem: idę do ''Tańca z Gwiazdami''

Dziś Popek zdaje się zupełnie inaczej patrzeć na dawnego siebie.

