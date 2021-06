Euro 2020 (2021) Szwedzkich piłkarzy wspierać dziś będą żony i dziewczyny! Ładniejsze od polskich WAGs?

Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny udowadniają, że mają ogromne poczucie humoru :) Zwłaszcza Wojtek, który podczas konferencji prasowej przez meczami Polski z Armenią i Czarnogórą wcielił się w rolę dziennikarza, wbił szpilę Krychowiakowi i rozśmieszył wszystkich. Panowie uwielbiają jednak nagrywać zabawne filmiki, a okazja do kolejnego w końcu była znakomita :) Krychowiak i Szczęsny żartują z awansu na Mundial Wczorajszy mecz z Czarnogórą okazał się przepustką dla Polaków do Mistrzostw Świata 2018 w Rosji. Ogromny sukces polskiej reprezentacji sprawił, że wszystkim dopisywały humory, a radość była przeogromna, zwłaszcza w szatni :) Zobacz: Andrzej Duda poszedł do szatni pogratulować piłkarzom. Powitał go półnagi Lewandowski! To WIDEO to HIT! Tuż po meczu panowie udali się do hotelu, a tam Grzegorz i Wojciech nagrali zabawne wideo dla fanów, w którym Szczęsny proponuje Krychowiakowi wspólne wakacje, oczywiście w Rosji! Potem, w szale, wskoczyli na łóżko! To musicie zobaczyć ;) Panowie - jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy :) I mamy nadzieję, że takich filmików będzie więcej! Zobacz: Niezwykły gest Roberta Lewandowskiego! Na murawę przed meczem wyprowadził go niepełnosprawny Franek! Krychowiak i Szczęsny na Instagramie cieszą się z awansu na Mundial Lecimy do Rosji 💺💺🛫🛫 @wojciech.szczesny1 Rezyser : Grzegorz Krychowiak Scenariusz : Wojciech Szczesny Post udostępniony przez Grzegorz Krychowiak (@grzegorz.krychowiak) 8 Paź, 2017 o 11:01 PDT Grzesiek i Wojtek przyjaźnią się od lat I mamą podobne poczucie humoru :)