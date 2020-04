Polski test na koronawirusa ze 100% skutecznością! Kiedy trafi do szpitali?

Powstał polski test na koronawirusa. Stworzyli go naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Test przeszedł już niezbędne badania i jego 100-procentowa skuteczność została potwierdzona przez Państwowy Zakład Higieny. Kiedy trafi do polskich szpitali? Zobaczcie, ile kosztuje wyprodukowanie jednego testu! Będziecie zaskoczeni...

Kiedy rozpoczyna się masowa produkcja polskich testów na koronawirusa?

Naukowcy zdecydowali, że pierwszą partię 1000 testów na koronawirusa przekażą bezpłatnie Ministerstwu zdrowia do dyspozycji, a za tydzień ma ruszyć masowa produkcja do 150 tyś. testów dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Radio Zet poinformowało, że cena jednego testu wynosi ok. 53 zł. Prace nad wykonaniem testu trwały 3 tygodnie.

Jesteśmy gotowi do tego, żeby w przyszłym tygodniu uruchomić małą, zupełnie darmową produkcję ok. 1 tys. testów, które przekażemy ministerstwu do dystrybucji. Natomiast w kolejnym tygodniu planujemy już ruszyć z masową produkcją w ramach tej dotacji, którą otrzymaliśmy z ministerstwa. W jej ramach planujemy wyprodukować 100-150 tys. testów, które również zostaną przekazane do ministerstwa i rozprowadzone po laboratoriach diagnostycznych w całej Polsce – poinformowała dr Luiza Handschuh z Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej ICHB PAN.

W jakim czasie otrzymamy wynik na obecność koronawirusa?

Polski test na koronawirusa pozwala potwierdzić obecność koronawirusa u osoby badanej już w czasie 6 godzin. Jeśli do prac przyłączą się inne jednostki ilość wykonywanych testów będzie mogła znacznie wzrosnąć.

Obecnie trwa proces zalegalizowania testów na koronawirusa. Wszelkie niezbędne dokumenty już zostały złożone, m.in. wniosek w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. W tej sytuacji procedury z pewnością będą odbywały się w trybie ekspresowym, aby polski test na koronawirusa jak najszybciej trafił na rynek.

Na jakiej zasadzie działa polski test na koronawirusa?

Dr Luiza Handschuh z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk poinformowała, na jakiej zasadzie działa polskie test na koronawirusa.

Wszystkie obecnie dostępne testy komercyjne mają tzw. kontrolę zewnętrzną czyli kwas nukleinowy RNA, który dodaje się do testu, i który również potem się kontrolnie wykrywa, wszak jeżeli coś dodaje się do próbki w trakcie procedury diagnostycznej, to powinno być to wykrywalne. W przeciwieństwie do nich, test opracowany przez polskich naukowców w ramach kontroli ma wykrywać ludzki RNA. Kiedy od pacjenta pobierany jest wymaz, oprócz wirusa znajdziemy w nim zawsze jakieś komórki ludzkie. Polski test na koronawirusa sprawdza czy te komórki są faktycznie obecne. W ten sposób można potwierdzić prawidłowość procedury diagnostycznej, prawidłowe pobranie, przechowanie i transport próbki oraz stopień degradacji RNA w próbce - informuje dr Luiza Handschuh.

Pozytywną wiadomością dotyczącą testu na koronawirusa pochwalił się Jarosław Gowin na Twitterze. Były wicepremier poinformował, że Państwowy Zakład Higieny potwierdził 100% skuteczność polskiego testu!

To już oficjalna informacja: Państwowy Zakład Higieny kowalidował POLSKI TEST NA KORONAWIRUSA jako 100-procentowo skuteczny! W przyszłym tygodniu wyprodukowanych zostanie pierwszych 150 tysięcy. Ten test uratuje życie wielu z nas i pozwoli szybciej uruchomić polską gospodarkę. — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) April 10, 2020

East News

