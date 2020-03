Test na koronawirusa - gdzie i jak można go zrobić? Ile kosztuje badanie na koronawirusa w Polsce?

Pandemia koronawirusa ma coraz dramatyczniejszy przebieg nie tylko na świecie, ale również w Polsce. Liczba potwierdzonych przypadków zarażenia SARS-CoV-2 rośnie z każdym dniem (z wyjątkiem Chin, gdzie w ostatniej dobie nie odnotowano żadnego nowego przypadku zakażenia koronawirusem). Coraz więcej laboratoriów wykonuje testy na koronawirusa. Obecnie w Polsce wykonywane są dwa rodzaje testów: na obecności przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi i test genetyczny PCR. Dla osób, u których istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem, testy na SARS-CoV-2 wykonywane są bezpłatnie. Gdzie można zrobić test na koronawirusa w Polsce? Czy możliwe jest wykonanie badania prywatnie?

Które laboratoria wykonują testy na koronawirusa? Ile czeka się na wynik?

Obecnie w Polsce pracuje 19 laboratoriów, które mają zgodę sanepidu na przeprowadzanie testów na koronawirusa. Każdy pacjent, który podejrzewa u siebie chorobę COVID-19, powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub jednostką Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wtedy zostają podjęte kolejne kroki i taka osoba może zostać przewieziona do szpitala, gdzie zostanie bezpłatnie przeprowadzone badanie na obecność koronawirusa. Wynik może być dostępny po ok. 10 godzinach, ale ten czas może być wydłużony, jeśli próbek jest naprawdę dużo. Wiele zależy też od metody badania stosowanej w danym laboratorium.

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Badania na koronawirusa, które są rekomendowane przez WHO, to testy genetyczne PCR, mające największą skuteczność. Na wynik takiego testu czekamy od 24 do 48 godzin. Są one wykonywane jedynie na zlecenie sanepidu czy szpitala lub oddziału zakaźnego.

Trzeba najpierw zgłosić się do sanepidu. Jeżeli sanepid uzna, że dana osoba ma wskazania, to hospitalizuje i zrobi wszystkie badania bezpłatnie - powiedział Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski w TVP.info.

Na początku marca, kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze przypadki zarażenia koronawirusem, można było wykonać badanie na SARS-CoV-2 prywatnie w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie za cenę 500 złotych.

5 lutego 2020 r. wprowadza się cennik badania identyfikacja RNA 2019-nCoV metodą PCR. Koszt badania to 500 zł. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania – mogliśmy przeczytać w opublikowanym zarządzeniu podpisanym przez Agnieszkę Kujawską-Misiąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Wywołało to mnóstwo kontrowersji i placówka medyczna zrezygnowała z wykonywania prywatnie testów na koronawirusa.

Testy immunologiczne na koronawirusa dostępne w sieci?

Istnieją również szybkie testy immunologiczne, które wykrywają wirusa SARS-CoV-2. Są one szybsze od testów genetycznych, ale zdecydowanie mniej czułe. Wynik otrzymujemy już po 10 minutach i działają na zasadzie testów ciążowych. W sieci dostępny jest szybki test na koronawirusa Right Sign, który kosztuje ok. 310 zł!

A co o szybkich testach na koronawirusa twierdzą eksperci?

Są one wprawdzie mniej czułe i swoiste od testów PCR, jakie wykonujemy w laboratoriach, ale na pewno lepsze od stosowanych obecnie kryteriów klinicznych: gorączki, duszności i kaszlu - powiedział dla "Rzeczpospolitej" Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak.

Zdecydowalibyście się na zakup takiego testu?

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Dramatyczny wpis ratowników medycznych z Warszawy! "Przyjęli zgłoszenie, z którego nie wynikało..."

East News

Wykonywanie testów na koronawirusa w Polsce wzbudza wiele kontrowersji. Wiele osób uważa, że za mało jest osób badanych na obecność wirusa SARS-CoV-2!