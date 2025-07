Tragiczna śmierć Diogo Joty. Piłkarski świat pogrążony w żałobie

3 lipca doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginął Diogo Jota – reprezentant Portugalii oraz zawodnik Liverpoolu. Wraz z nim życie stracił jego brat Andre Silva. Ta dramatyczna wiadomość błyskawicznie obiegła media sportowe, wywołując ogromne poruszenie wśród kibiców i środowiska piłkarskiego na całym świecie.

Jan Bednarek żegna Diogo Jotę. Mierzyli się na boisku

Do grona żegnających Jotę dołączył również reprezentant Polski Jan Bednarek. Piłkarz, który wielokrotnie rywalizował z Diogo Jocie w rozgrywkach Premier League, zamieścił w mediach społecznościowych krótką, ale wiele mówiącą wiadomość: „RIP”. Ten prosty wpis wyraża żal i szacunek wobec tragicznie zmarłego kolegi z boiska.

Świat opłakuje Diogo Jotę

Wzruszający wpis Pogoni Szczecin to jeden z wielu dowodów na to, że Diogo Jota był ceniony i lubiany nie tylko przez kibiców Liverpoolu czy fanów portugalskiej reprezentacji, ale również przez społeczność piłkarską w Polsce. W tych trudnych chwilach wyrazy współczucia płyną z różnych stron świata, łącząc fanów futbolu we wspólnej żałobie.

Pogoń Szczecin składa najszczersze kondolencje rodzinie, bliskim i przyjaciołom Diogo Joty, a także całej społeczności Liverpool FC w związku z jego tragiczną śmiercią. Nasze myśli i modlitwy są z wszystkimi pogrążonymi w żałobie w tym niezwykle trudnym i bolesnym czasie czytamy na profilu klubu.

Warto przypomnieć, że także Robert Lewandowski pożegnał Diogo Jotę. Śmierć młodego piłkarza dotknęła cały świat. Prezydent Portugalii po tragedii wydał specjalne orędzie. Głos zabrał także premier kraju. Politycy mają pojawić się na pogrzebie tragicznie zmarłego 28-latka.

Hołd dla Diogo Joty podczas imprezy

Organizatorzy kobiecego Euro 2025 postanowili uczcić pamięć portugalskiego piłkarza symboliczną minutą ciszy przed meczami turnieju. Potwierdzono, że również podczas spotkania Polska – Niemcy zostanie oddany hołd Diogo Jocie i jego bratu Andre Silvie. To gest, który ma pokazać jedność sportowego świata w obliczu tragedii.

W czwartek, 3 lipca klub Liverpool FC wydał oświadczenie w sprawie śmierci Diogo Joty. Przedstawiciele drużyny zaznaczyli, że nie będą komentowali tragedii w najbliższej przyszłości i poprosili o uszanowanie prywatności rodziny piłkarza w tym trudnym czasie.

