Oscary 2020: "Boże Ciało" bez nagrody! A kto otrzymał statuetki? Zobacz listę

Oscary 2020 rozdane! W tym roku szczególnie mocno trzymaliśmy kciuki za polski film "Boże Ciało". Niestety, miał on naprawdę mocną konkurencję i nagrodę w kategorii Film Międzynarodowy otrzymał faworyzowany "Parasite". Koreański obraz zgarnął też statuetki w najważniejszych kategoriach - Film Roku i Najlepszy Reżyser i był zdecydowanie największym zaskoczeniem gali w Dolby Theatre.

Poza tym filmem z listy nominowanych zwyciężali głównie faworyci.

A kto w tym roku otrzymał Oscara? Zobaczcie pełną listę laureatów Oscarów 2020!

Najlepszy film

"Parasite" (zwycięzca)

"Le Mans '66 (Ford v Ferrari)"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia Małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepszy reżyser

Bong Joon Ho - "Parasite" (zwycięzca)

Marin Scorsese - "Irlandczyk"

Todd Phillips - "Joker"

Sam Mendes - "1917"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Film międzynarodowy

"Parasite" - Korea Południowa (zwycięzca)

"Boże Ciało" - Polska

"Kraina miodu" - Północna Macedonia

"Nędznicy" - Francja

"Ból i blask" - Hiszpania

Aktorka

Renee Zellweger - "Judy" (zwyciężczyni)

Cynthia Erivo - "Harriet"

Scarlett Johansson - "Historia Małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe Kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Aktor

Joaquin Phoenix - "Joker" (zwycięzca)

Antonio Banderas - "Ból i Blask"

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu... w Hollywood"

Adam Driver - "Historia Małżeńska"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"

Aktor drugoplanowy

Brad Pitt - "Once Upon A Time In Hollywood" (zwycięzca)

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Aktorka drugoplanowa

Laura Dern - "Historia małżeńska" (zwyciężczyni)

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"

Kathy Bates - "Richard Jewell"

Najlepszy film animowany

"Toy Story 4" - Josh Cooley, Mark Nielsen, Jonas Rivera (zwycięzcy)

"Jak wytresować smoka 3: Ukryty świat" - Dean DeBlois, Bradford Lewis, Bonnie Arnold

"Zgubiłam swoje ciało" - Jeremy Clapin, Marc du Pontavice

"Klaus" - Sergio Pablos, Jinko Gotoh, Marisa Roman

"Praziomek" - Chris Butler, Arianne Sutner, Travis Knight

Krótkometrażowy film animowany

"Hair Love" - Matthew A. Cherry, Karen Rupert Toliver (zwycięzcy)

"Dcera (Daughter)" - Daria Kashcheva

"Kitbull" - Rosana Sullivan, Kathryn Hendrickson

"Memorable" - Bruno Collet, Jean-Francois Le Corre

"Sister" - Siqi Song

Scenariusz oryginalny

"Parasite" - Bong Joon Ho, Han Jin Won (zwycięzcy)

"Na noże" - Rian Johnson

"Historia Małżeńska" - Noah Baumbach

"1917" - Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

"Pewnego razu... w Hollywood" - Quentin Tarantino

Scenariusz adaptowany

"Jojo Rabbit" - Taika Waititi (zwycięzca)

"Irlandczyk" - Steven Zaillian

"Joker" - Todd Phillips, Scott Silver

"Małe kobietki" - Greta Gerwig

"Dwóch Papieży" - Anthony McCarten

Zdjęcia

"1917" - Roger Deakins (zwycięzca)

"Irlandczyk" - Rodrigo Prieto

"Joker" - Lawrence Sher

"The Lighthouse" - Jarin Blaschke

"Pewnego razu w... Hollywood" - Robert Richardson

Montaż

"Le Mans '66 (Ford v Ferrari)" - Michael McCusker, Andrew Buckland (zwycięzcy)

"Irlandczyk" - Thelma Schoonmaker

"Jojo Rabbit" - Tom Eagles

"Joker" - Jeff Groth

"Parasite" - Yang Jinmo

Dźwięk

"1917" - Mark Taylor, Stuart Wilson (zwycięzcy)

"Ad Astra" - Gary Rydstrom, Tom Johnson, Mark Ulano

"Le Mans '66 (Ford v Ferrari)" - Paul Massey, David Giammarco, Steven A. Morrow

"Joker" - Tom Ozanich, Dean Zupancic, Tod Maitland

"Pewnego razu... w Hollywood" - Michael Minkler, Christian P. Minkler, Mark Ulano

Najlepsza muzyka oryginalna

"Joker" - Hildur Gudnadottir (zwyciężczyni)

"Małe kobietki" - Alexandre Desplat

"Historia Małżeńska" - Randy Newman

"1917" - Thomas Newman

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - John Williams

Piosenka

"(I'm Gonna) Love me Again" - "Rocketman" - Elton John, Bernie Taupin (zwycięzcy)

"I Can't Let you Throw Yourself Away" - "Toy Story 4" - Randy Newman

"I'm Standing with You" - "Przypływ wiary" - Diane Warren

"Into the Unknown" - "Kraina Lodu 2" - Kristen Anderson-OLopez, Robert Lopez

"Stand Up" - "Harriet" - Joshuah Brian Campbell, Cynthia Erivo

Efekty specjalne

"1917" - Guillame Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy (zwyciężcy)

"Avengers: Koniec gry" - Dan DeLeeuw, Russel Earl, Matt Aitken, Dan Sudick

"Irlandczyk" - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser, Stephane Grabli

"Król Lew" - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Elliot Newman

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach, Dominic Tuohy

Charakteryzacja

"Gorący temat" - Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker (zwycięzcy)

"Joker" - Nicki Ledermann, Kay Georgiou

"Judy" - Jeremy Woodhead

"Czarownica 2" - Paul Gooch, Arjen Tuiten, David White

"1917" - Naomi Donne, Tristan Versluis, Rebecca Cole

Film krótkometrażowy

"Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a Girl)" - Carol Dysinger, Elena Andreichev (zwycięzcy)

"In the Absence" - Yi Seung-Jun, Gary Byung-Seok Kam

"Live Overtakes Me" - John Haptas, Kristine Samuelson

"St. Louis Superman" - Smriti Mundhra, Sami Khan

"Walk Run Cha-Cha" - Laura Nix, Colette Sandstedt

Scenografia

"Pewnego Razu... w Hollywood" - Barbara Ling, Nancy Haigh (zwycięzcy)

"Irlandczyk" - Bob Shaw, Regina Graves

"Jojo Rabbit" - Ra Vincent, Nora Sopkova

"1917" - Dennis Gassner, Lee Sandales

"Parasite" - Lee Ha Jun, Cho Won Woo

Kostiumy

"Małe Kobietki" - Jacqueline Durran (zwyciężczyni)

"Irlandczyk" - Sandy Powell, Christopher Peterson

"Jojo Rabbit" - Mayes C. Rubeo

"Joker" - Mark Bridges

"Pewnego razu... w Hollywood" - Arianne Phillips

Dokument

"American Factory" - Steven Bognar, Julia Reichert, Jeff Reichert (zwycięzcy)

"The Cave" - Feras Fayyad, Kirstine Bardof, Sigrid Dyekjaer

"The Edge of Democracy" - Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris, Tiago Pavan

"For Sama" - Waad Al-Kateab, Edward Watts

"Honeyland" - Liubo Stefanov, Tamara Kotewska, Atanas Georgiew

Dokument krótkometrażowy

"The Neighbors' Window" - Marshall Curry (zwycięzca)

"Brotherhood" - Meyram Joobeur, Maria Gracia Turgeon

"Nefta Football Club" - Yves Piat, Damien Megherbi

"Saria" - Bryan Buckley, Matt Lefebvre

"A Sister" - Delphine Girard

Najlepszy montaż dźwięku

"Le Mans '66 (Ford v Ferrari)" - Donald Sylvester (zwycięzca)

"Joker" - Alan Robert Murray

"1917" - Oliver Tarney, Rachael Tate

"Pewnego Razu... w Hollywood" - Wylie Stateman

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" - Matthew Wood, David Acord

"Boże ciało" nie zdobyło wprawdzie Oscara, ale dla młodych twórców filmu nominacja jest ogromnym krokiem do międzynarodowej kariery. Tak prezentowali się na czerwonym dywanie.