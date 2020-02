Niezwykły występ Billie Eilish na Oscarach 2020! Zobaczcie, jak wykonała "Yesterday"

Ten występ z pewnością będzie jednym z najbardziej zapamiętanych momentów z tegorocznej gali Oscarów. Młoda gwiazda - Billie Eilish na scenie Dolby Theatre w Hollywood uczciła tych, którzy odeszli w minionym roku. A zrobiła to utworem "Yesterday" z repertuaru zespołu The Beatles. Zobaczcie ten niezwykły występ!

Billie Eilish w "Yesterday"

Billie Eilish and Finneas performing the Beatles' "Yesterday" during the In Memoriam segment at the #OSCARS pic.twitter.com/0fMlXH7ed9