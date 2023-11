1 z 5

Polska żywa Barbie zasłynęła dzięki "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoich operacjach plastycznych. Od tej pory Anella stała się sławna i to nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Nic dziwnego, bo jej uroda budzi ogromne kontrowersje. Co ciekawe, okazuje się, że Anella nie ma zamiaru przystopować z poprawkami oraz operacjami plastycznymi i właśnie pochwaliła się kolejnym zabiegiem powiększenia ust... szpikiem kostnym! Jeśli celebrytka nie żartuje, to zagraża swojemu zdrowiu i życiu! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

