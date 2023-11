Anella zapewnia, że nie poprawiała w swoim wyglądzie zbyt wiele!

Wyszło to całkiem spontanicznie. Nie było nic planowane. Zaczęło się od tego... Każdy ma jakiś mankament, chce coś poprawić - nawet fryzurę - ja chciałam poprawić nos. A potem zobaczyłam: "O! Fajne cycki. Kupuję!". Teraz, jak rozmawiam z dziewczynami, to mówią, że zrobienie piersi to nic takiego, to jak wyjście po bułki do sklepu - powiedziała w "Dzień Dobry TVN"