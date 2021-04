Polska wokalistka oddała hołd Krzysztofowi Krawczykowi! Oto jej wersja "To co dał nam świat". Fani wzruszeni

Paulla nagrała cover utworu Krzysztofa Krawczyka. Tak popularna wokalistka złożyła hołd zmarłemu niedawno artyście. Znana z hitu "Od dziś" artystka wybrała piosenkę, którą wcześniej śpiewała również Anna Jantar, a mowa o przeboju "To co dał nam świat".

Dlaczego akurat ten singiel wybrała Paulla? Jak sama pisze, ta piosenka wzrusza ją najbardziej:

Krzysztof Krawczyk był artystą niezwykłym. Otwartym na wyzwania muzyczne, łączącym pokolenia. Jego odejście wstrząsnęło wszystkimi. Dla artystów, podziwiających jego wyjątkowy talent oznaczało koniec pewnej epoki. Postanowiłam swój żal wyrazić muzycznie. Wybrałam piosenkę, która wzrusza najbardziej – „To co dał nam świat”. Mam nadzieję, że interpretacja w akustyczno – symfonicznej aranżacji trafi do Waszych serc. Chciałam pokazać emocje, duszę i moc tej piosenki. Teledysk do utworu zastał nagrany w rodzinnym mieście artysty – Łodzi. Pokazuje jego ulubione miejsca i jednocześnie klimat miasta. „To, co dał nam świat niespodzianie zabrał los”. Swoją wersją piosenki chcę zatrzymać na chwilę czas… - pisze Paulla.

Wykonanie Paulli docenił menadżer oraz przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, który na swoim Facebooku napisał:

Każdy ma prawo do własnej interpretacji, do własnej ekspresji.Dziękuję za to nagranie! Z Paullą łączy mnie jedno to, że jeżeli się nie mylę to urodziliśmy się w Pleszewie.Poza tym moje wujkowie byli w Pleszewie nauczycielami i mogli ją uczyć. I tutaj paradoks bo jeden z nich nazywał się Teodor Krawczyk. Pozdrawiam, życzę sukcesów - napisał Kosmala w sieci.