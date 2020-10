Polska od soboty w żółtej strefie! Jakie kary grożą za brak maseczki?

Już od jutra - soboty 10 października w całej Polsce obowiązywać będzie tzw. strefa żółta. Wiąże się to z obowiązkiem zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Zgodnie w polityką "zero tolerancji" za brak maseczki będą grozić kary finansowe. Jaki mandat może nałożyć policja za brak maseczki? W jakich przypadkach grozi kara nawet do 30 tys. zł?

Od kiedy obowiązuje nakaz zakrywania maseczki w przestrzeni publicznej?

Duży wzrost zakażeń koronawirusem spowodował powrót niektórych obostrzeń. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 8 października, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od soboty cała Polska znajdzie się w żółtej strefie. W związku z tym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ponownie został wprowadzony nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej:

Od 10 października 2020 r. wprowadzamy zasady obowiązujące w strefie żółtej w całym kraju. Mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w całej przestrzeni publicznej, nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

To oznacza, że każda osoba musi zasłaniać nos i usta nie tylko w pomieszczeniach, ale również na świeżym powietrzu. Za brak maseczki grożą wysokie mandaty, które mają być wystawiane częściej niż upomnienia.

Ogłaszamy politykę zero tolerancji. W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. To wchodzenie w strefę bezpieczeństwa drugiego człowieka - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej z szefem KGP.

Co grozi za brak maseczki? Jaki mandat może nałożyć policja?

Za brak maseczki policja może nałożyć mandat karny w kwocie 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu policja kieruje wniosek o ukaranie do sądu.

Jaka jest podstawa prawna do wystawienia mandatu za brak maseczki? To Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. Możemy tam przeczytać §24 ,odnoszący się do obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie epidemii:

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa.

Jak zapowiedział komendant główny policji Jarosław Szymczyk kwoty mandatów nie zostaną zwiększone, ale trwają prace nad wypracowaniem mechanizmu, aby odmowa przyjęcia mandatu skutkowała skierowaniem wniosku również do Sanepidu, a ten może nałożyć znacznie wyższą karę niż 500 zł:

Nie trwają prace nad zwiększeniem kwot mandatowych. Nadal jest to kwota 500 zł. Chcielibyśmy jednak w przypadku odmowy przyjęcia mandatu wprowadzić mechanizm kierowania wniosku o ukaranie do sądu oraz wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do Inspekcji Sanitarnej, by kary były bardziej odczuwalne - wyjaśnił szef KGP.

Kiedy sprawa zostanie przekazana do Inspekcji Sanitarnej trzeba się liczyć z karą administracyjną w wysokości od 5 do nawet 30 tys. zł. Co więcej, kara musi zostać zapłacona, a odwołanie możemy złożyć dopiero potem.

Wysokie kary nakładane przez sanepid wynikają z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na podstawie art. 48a ust. 1 pkt 5 kara administracyjna za brak maseczki wynosi od 5 tys. zł do nawet 10 tys. zł. Z kolei maksymalna kwota 30 tys. zł najczęściej nakładana jest w przypadku złamania kwarantanny i innych poważnych naruszeń w związku z koronawirusem.

Od soboty noszenie maseczki w przestrzeni publicznej będzie obowiązkowe!