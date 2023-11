Anella z wykształcenia jest inżynierem architektury. Stara się chronić swoją tożsamość. Nie znamy jej imienia i nazwiska. Kreowanie swojego wizerunku jest dla polskiej Barbie hobby i sposobem na życie. Wspiera ją w tym partner i menadżer. Kobieta nie ukrywa, że ma za sobą liczne operacje plastyczne, jednak uważa, że zachowała zdrowy rozsądek w kształtowaniu swojego wyglądu.

- Zdrowy rozsądek w głowie jest, nie przegnę na pewno. W mojej własnej ocenie uważam, że usta są ok, piersi są ok. Komu mają się podobać, to się podobają. Kto mnie zna i wie, jaka jestem w środku, jakim jestem człowiekiem, co potrafię zrobić dla kogoś, jaka potrafię być, czy potrafię być miła i tak dalej... Jeśli ktoś ma mnie lubić, to polubi mnie taką, jaka jestem. Jeżeli ktoś myśli, że idzie blondynka i że puknie w głowę i odbije się echo jak w pustaku, no to ma problem. To mogę mu puknąć ja - mówiła Anella w "Dzień dobry TVN".