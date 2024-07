Izabella Scorupco to jedna z nielicznych polskich aktorek, która zrobiła karierę za granicą. W Polsce znana szerszej publiczności z ekranizacji "Ogniem i Mieczem" a na świecie z roli Natalii Simonovej, dziewczyna Jamesa Bonda w filmie "Goldeneye". Od lat Scorupco mieszka w Szwecji, i co ciekawe, Szwedzi są z tego wyjątkowo dumni. Do tego stopnia, że poważnie rozważają, by powierzyć jej prowadzenie Eurowizji, której wielki finał odbędzie się 18 maja 2013 w Malmo.

Reklama

Na razie nie zapadła ostateczna decyzja, ale co tu dużo mówić, Polka ma do tej roli najlepsze predyspozycje. Zna kilka języków, jest rozpoznawalna na świece, a do tego Szwedzi ją uwielbiają. Poza tym niedawno sprawdziła się w roli prowadzącej szwedzką edycję "Top Model" (zobacz).

Przypuszczenia mediów potwierdza producent imprezy, Christer Björkman, który zdradził, że kandydatura aktorki jest poważnie brana pod uwagę. Na liście pojawiły się również inne szwedzie gwiazdy z Hollywood, między innymi: Alexander Skarsgard i Lena Olin. Chcielibyście zobaczyć Izabellę na eurowizyjnej scenie? Może w końcu odnieślibyśmy jakiś sukces na tym festiwalu?

Reklama

Zobacz: To koniec! Polska rezygnuje z Eurowizji