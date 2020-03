Polsat zawiesza "The Four. Bitwa o sławę" przez koronawirusa!

Produkcja "The Four. Bitwa o sławę" zadecydowała o zawieszeniu programu ze względu na koronawirusa. Przypomnijmy, że w piątek dowiedzieliśmy się, że "Taniec z Gwiazdami" zostaje również zawieszony i przeniesiony do jesiennej ramówki Polsatu - wszystko ze względu o dbałość o bezpieczeństwo uczestników, jurorów i całej produkcji show.

W trosce o zdrowie twórców i uczestników show "The Four. Bitwa o sławę" podjęliśmy decyzję o zawieszeniu nagrań. Wkrótce podamy informację, kiedy wrócimy na antenę. (...)

Polsat i produkcja "The Four. Bitwa o sławę" przyłącza się tym samym do akcji na Instagramie #zostańwdomu:

Kochani, wrócimy do Was wkrótce ze szczegółami na temat emisji programu #thefourbitwaoslawe, a tymczasem #zostańciewdomu, dbajcie o siebie i swoich bliskich! Do zobaczenia! - czytamy na Instagramie.

Czy Polsat podjął dobrą decyzję? Przypomnijmy, do tej pory zdiagnozowano w Polsce 111 przypadków zarażenia koronawirusem, trzy osoby zmarły.

Zawieszony został również "Taniec z Gwiazdami".