"Taniec z Gwiazdami" zawieszony! Program wróci na antenę dopiero jesienią! Jak komentują to gwiazdy?

Uczestnicy jedenastej edycji "Tańca z Gwiazdami" skomentowali decyzję władz Polsatu o zawieszeniu show! Jak zareagowali, gdy dowiedzieli się, że program wróci na antenę dopiero jesienią? Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniósł nam ogromne emocje nie tylko ze względu na występy gwiazd. Show po raz pierwszy odbyło się bez udziału publiczności- decyzję podjęto ze względu na niepokojące informacje dotyczace koronawirusa w Polsce. Niestety, dziś również okazało się, że show nie będzie kontynuowane!

W kulisach "Tańca z Gwiazdami" Krzysztof Ibisz przyznał, że decyzja o zakończeniu programu została podjęta w trakcie jego trwania. Władze Polsatu opublikowały również oświadczenie na Instagramie, w którym tłumaczą, dlaczego zawiesili show.

Jak na decyzję władz Polsatu zareagowali uczestnicy show? Wszyscy zgodnie przyznają, że jest im przykro, ale zdrowie jest najważniejsze.

Słuchajcie, teraz macie dwa tygodnie wolnego. Ale to nie są ferie, to nie są wakacje. Nie chodźcie nigdzie. Wy może nie odczujecie tych skutków, ale nie bądźcie samolubni - Sylwia Lipka apelowała do młodych ludzi.

Chcę tylko powiedzieć do wszystkich widzów ktrórzy oglądają, żebyśmy zachowali spokój i pokorę. Ja wracam do swojej rodziny i będę siedział w domu. I do tego zachęcam wszystkich. Nikt z nas nie wiedział, że to może nastąpić i dotknąć wszystkich - Rafał Maserak.

Zakończenie programu skomentowała również Julia Wieniawa, która była faworytką 11. edycji "TzG".

To łzy szczęścia bo nie spodziewałam się dziesiątek, a zaraz potem inne łzy… Choć cały dzień apelowałam o to, by był przesunięty ten program. To jest słuszna decyzja. Błagam Was, zostajemy w domu - apeluje Julia Wieniawa. - Podświadomie czułam, że ten odcinek to jakby finałowy, bo to co się dzieje w kraju jest niespodziewane i nowe.