Polsat nie będzie nagrywać nowych odcinków wielkiego show! Stacja podjęła decyzję w sprawie programu!

Władze Polsatu podjęły decyzję w sprawie "The Four. Bitwa o sławę"! Okazuje się, że ze względu na pandemię koronawirusa stacja zdecydowała, że nagrania zaplanowanych odcinków talent-show muszą zostać odwołane. Widzowie zobaczą jedynie nagrane wcześniej odcinki programu prowadzonego przez Natalię Szroeder. A co z finałem? Wiemy!

Polsat skraca "The Four. Bitwa o sławę"

W związku z pandemią koronawirusa stacje telewizyjne już w połowie marca zawiesiły produkcje wielu seriali i programów. Władze Polsatu zdecydowały, że odwołują nagrania nowych odcinków takich hitów jak: "Taniec z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz właśnie "The Four. Bitwa o sławę". Nowe talent -show z Natalią Szroeder w roli prowadzącej oraz z z Natalią Nykiel, Kubą Badachem i Igorem Herbutem w jury, miało być hitem wiosennej ramówki Polsatu. Niestety, przez koronawirusa show musiało zniknąć z anteny. Teraz władze Polsatu poinformowały o dalszych losach programu.

Z ogromną przykrością informujemy, że ze względu na pandemię Covid 19 zmuszeni byliśmy przerwać nagrania do kolejnych odcinków "The four. Bitwa o sławę". Harmonogram produkcji zakładał nagrania programu w terminie luty - kwiecień. Nagraliśmy połowę serii, czyli cztery z ośmiu planowanych odcinków i wybuchła pandemia. Obecnie nie możemy wrócić do studia na dawnych zasadach, a w tym programie zgodnie z formatem niezbędna jest blisko 500-osobowa publiczność, która za pomocą telefonów z aplikacją decyduje o losach uczestników programu, wyłonionych przez jury. Bez jej czynnego udziału, nie można dokończyć nagrań show. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników, osób pracujących przy tworzeniu show oraz zgromadzonej w studiu licznej publiczności podjęlismy decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie- informuje Polsat.

Okazuje się, że stacja planuje jednak nagrać wielki finał "The Four. Bitwa o sławę"!

Wyemitujemy nagrany materiał (4 odcinki), zaś w odcinku specjalnym, w zmienionej formule, bez publiczności - stosując się do wszystkich wymogów sanitarnych - wyłonimy zwycięzcę programu. Pracujemy kreatywnie wspólnie z licencjodawcami nad nową formułą finałowego odcinka- czytamy w informacji prasowej.

Żałujecie, że nie powstaną nowe odcinki "The Four. Bitwa o sławę"?

Władze Polsatu podjęły decyzję w sprawie "The Four. Bitwa o sławę".

East News

Stacja nie nagra nowych odcinków show.

East News