Joanno, jak budowałaś w sobie tę siłę?

J.M.: W szkole podstawowej było mi naprawdę ciężko. Kiedy miałam 13 lat, poczułam, że już dłużej nie zniosę tego, w jaki sposób traktują mnie rówieśnicy.

Opowiadałaś, że dzieci w szkole bardzo ci dokuczały. Nie znalazł się nikt, kto stanął w twojej obronie?

J.M.: Miałam przyjaciółkę, ale to w pewnym momencie okazało się za mało. Powiedziałam więc mamie, że już do tej szkoły nie wrócę. Nie dostrzegałam innego wyjścia. Byłam dzieckiem, nie do końca rozumiałam, co się ze mną dzieje, byłam wystraszona tym, że tracę wzrok. W dodatku nie czułam żadnej empatii ani zrozumienia w szkole. To potęgowało mój bunt przeciwko wszystkiemu. Na szczęście porozmawiałam z mamą, a ona powiedziała, żebym się nie martwiła i że jakoś ten problem rozwiążemy. Pamiętam, że kiedy się trochę uspokoiłam, ona włączyła telewizor. Nadawano reportaż o szkole dla niewidomych i słabowidzących w Krakowie.

Brzmi jak cud!

J.M.: Właśnie tak! Tydzień później pojechałyśmy tam na rozmowę. Przez pierwszy rok byłam jednak wycofana, wszystkiego się bałam, a najbardziej – zaufać ludziom. Wszystko było nowe. Dostałam książki z powiększonym drukiem, nikt się nie śmiał, że potrzebuję więcej czasu, żeby coś przeczytać, i że używam lupy.

Tęskniłaś?

J.M.: Bardzo. Na szczęście co weekend przyjeżdżała mama, by zabrać mnie do domu. A w moim pokoju mieszkały wtedy dziewczyny, które były w naprawdę trudniejszej sytuacji, bo były z rozbitych rodzin. Jedną z nich opiekowała się tylko babcia, inna jeździła do rodziny jedynie na święta.

Pogodziłaś się z niepełnosprawnością?

J.M.: Szczerze? Ja nie wiem, czy jestem z tym pogodzona. To jest dla mnie bardzo trudne, że nie mogę być samodzielna.

Czujesz złość?

J.M.: Raczej bezsilność. Mam problem z tym, by prosić o pomoc. Nawet jeśli ludzie mówią, że pomaganie sprawia im przyjemność, mnie się zdaje, że robią to z grzeczności.