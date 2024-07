Konrad "Kony" Czarkowski kilka tygodni temu pojawił się w brytyjskiej edycji programu "Mam talent". Jego pierwszy występ powalił jurorów na kolania i sprawił, że niemalże wszyscy płakali ze śmiechu. Wykonawcy udało się bez problemu dostać do kolejnego etapu show i znalazł się w gronie najlepszych uczestników. Niestety w kolejnym etapie nie spotkał się już z tak pozytywnym odbiorem wśród jury, które zdecydowało się przerwać jego występ i podziękować mu za udział w show. Przypomnijmy: Polak skarży się na jurorów "Mam talent". Miał nadzieję, że wygra

Kony jest już w Polsce i zdecydował się opowiedzieć przed kamerami "Dzień dobry TVN" o swojej przygodzie z brytyjskim formatem. Nadal nie może pogodzić się z tym, że jury nie dało mu szansy na finał, chociaż na pierwszym castingu byli nim zachwyceni. Jego zdaniem chodziło tylko o podniesienie oglądalności, dlatego m.in. Simon Cowell nie szczędził mu złośliwości.



Brytyjczycy mają rozdwojenie jaźni albo problemy emocjonalne z powodu pogody. Jeżeli na początku jurorzy reagują w telewizji "Och super Konrad. Jesteś z Polski, witamy cię w naszym kraju", a później na półfinale wciskają cztery razy iks i nie pozwolili mi nawet skończyć, to coś jest nie tak. Czemu jestem w półfinale, jeżeli oni mówią, że to jest... No Simon Cowell powiedział, że jest to "kawał gówna". Byłem w szoku, jeżeli chodzi o realizację. Być może było to spowodowane spadającą oglądalnością brytyjskiej telewizji, chcieli podbić na polskim występie oglądalność, wciskając te X. - żali się