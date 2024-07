Dokładnie tydzień temu informowaliśmy was, że pochodzący z Polski Kony Puppets robi oszałamiającą karierę w brytyjskiej odsłonie programu "Mam talent". Kony to popularny polski lalkarz, który od wielu lat występuje na scenie z użyciem naturalnej wielkości lalek z ruchomymi kończynami i szczękami. Artysta próbował również swoich sił w polskiej edycji show i doszedł nawet do finału, ale nie udało mu się wygrać. Przypomnijmy: Polak w brytyjskim "Mam talent". Ma szanse na wygraną

Teraz Kony próbuje swoich sił w Wielkiej Brytanii, gdzie bierze udział w trwającej edycji programu. Jego pierwszy występ zachwycił nie tylko jurorów, ale również publiczność, która była pod ogromnym wrażeniem tego co pokazał nasz rodak. Lalkarz ma coraz większe szanse na wygraną, ponieważ awansował do kolejnego etapu programu. Informacją pochwalił się na swoim profilu, gdzie zamieścił fotografię wszystkich osób, które będą walczyły o finał.

Myślicie, że ma szansę wygrać?

