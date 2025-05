Wybory prezydenckie 2025: Trzaskowski liderem, Nawrocki z wyraźnym spadkiem poparcia!

Z najnowszego sondażu Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24 wynika, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, uzyskałby 50 procent głosów. To spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem. Z kolei Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zdobyłby 41 procent głosów, co oznacza spadek aż o 4 punkty procentowe.

Na „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 9 procent respondentów. Warto zaznaczyć, że wyniki wskazują na wyraźne osłabienie Nawrockiego w zestawieniu z poprzednim badaniem.

Rafał Trzaskowski z najwyższymi notowaniami w pierwszej turze według sondażu

Według sondażu w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 Rafał Trzaskowski zdobyłby 31 procent głosów, co czyni go liderem wśród kandydatów. W porównaniu do poprzedniego sondażu, poparcie Trzaskowskiego spadło o 1 punkt procentowy. Tuż za nim znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 25 procent, również z 1-punktowym spadkiem.

Na trzecim miejscu w pierwszej turze znalazł się Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, który uzyskałby 14 procent głosów. To również spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania.

Jak wypadają inni kandydaci na prezydenta?

Sondaż Opinia24 ujawnia również wyniki poparcia dla innych kandydatów na prezydenta. Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, uzyskała 6 procent głosów (+2 punkty), a Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi, zdobył 5 procent (-1 punkt). Z kolei Adrian Zandberg z partii Razem uzyskał 5 procent (bez zmian).

Wyniki poparcia dla pozostałych kandydatów są następujące: Grzegorz Braun – 4 procent (bez zmian), Marek Jakubiak – 3 procent (+2 punkty), Joanna Senyszyn – 2 procent (+1 punkt), Krzysztof Stanowski – 1 procent (-1 punkt), Artur Bartoszewicz – 1 procent (+1 punkt). Zero procent poparcia uzyskali Maciej Maciak i Marek Woch.

Ponadto, 2 procent respondentów udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" (+1 punkt), a 1 procent osób odmówił odpowiedzi (bez zmian).

Karol Nawrocki stracił najwięcej

W porównaniu do poprzedniego sondażu Opinia24 z 24 kwietnia, poparcie dla wszystkich kandydatów z podium spadło o 1 punkt procentowy. W przypadku Karola Nawrockiego spadek ten wynosi aż 4 punkty procentowe, co może świadczyć o osłabieniu jego pozycji w wyścigu o fotel prezydencki.

Trzaskowski, mimo niewielkiego spadku, utrzymuje się na czołowej pozycji i pozostaje faworytem w obu turach wyborów prezydenckich 2025. Nawrocki natomiast, pomimo wciąż silnej pozycji, traci grunt pod nogami.

Ostatnio dużo mówi się o oświadczeniu majątkowym kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. W związku z aferą Karol Nawrocki zwołał pilnie konferencję, na której zaczął tłumaczyć się z mieszkania.

