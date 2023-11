Wielka finałowa 91. gala rozdania Oscarów jest już za nami. Polski film "Zimna wojna" w tym roku walczył aż o trzy statuetki. Niestety, obraz Pawła Pawlikowskiego nie pokonał swoich konkurentów. Obecna na czerwonym dywanie Kinga Rusin znalazła jednak inny powód do radości. Gdzie dziennikarka dopatrzyła się polskiego akcentu? Przeczytajcie!

Kinga Rusin z Oscarem

W tym roku stacja TVN do Los Angeles wysłała Kingę Rusin. Dziennikarka "Dzień Dobry TVN" na bieżąco relacjonowała wydarzenia z czerwonego dywanu. Udało jej się porozmawiać nie tylko z polskimi gwiazdami, ale i zagranicznymi. Choć film Pawła Pawlikowskiego nie zdobył żadnego Oscara w żadnej z trzech kategorii, to nie do końca wracamy do domu z pustymi rękoma. Jeden ze zwycięzców jest bowiem... w części Polakiem! Za co "otrzymaliśmy Oscara"?

Kto powiedział że Polacy nie dostali w tym roku Oskara? Musimy go wprawdzie podzielić ze Szwecją, ale pół jest "nasze"! Lugwig Goransson jest w połowie Polakiem - jego mama pochodzi z Warszawy a dziadkowie nadal tu mieszkają. Genialny muzyk, kompozytor, producent (Childlish Gambino), zdobywca Oskara za muzykę do wielkiego przeboju Czarna Pantera! Gratulacje - napisała Kinga Rusin na Instagramie.

Film "Czarna pantera" otrzymał aż trzy nagrody od Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zwyciężył w kategoriach: najlepsza scenografia, kostiumy i muzyka oryginalna.

Ludwig Göransson talent do muzyki odziedziczył po ojcu, który jest nauczycielem. Jego kompozycje można usłyszeć m.in. w "Creed. Narodziny legendy", "Atlanta" czy "Fruitvale". 34-latek na swoim koncie ma nagrodę Grammy za najlepszą ilustracyjną ścieżkę muzyczną w formach wizualnych za film "Czarna Pantera", a także 10 innych nominacji. Serdecznie gratulujemy!

