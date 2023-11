Na długo zapamiętamy 91. galę rozdania Oscarów. W tym roku polska produkcja miała bowiem szansę zdobyć tę prestiżową statuetkę. "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego była nominowana w aż trzech kategoriach: najlepszy reżyser, najlepszy film nieanglojęzyczny oraz najlepsze zdjęcia. Ostatecznie nie zdobyliśmy żadnej statuetki.

To była noc pełna emocji. Paweł Pawlikowski wraz z ekipą "Zimnej wojny" poleciał do Los Angeles, aby wziąć udział w 91. gali rozdania Oscarów. Tuż przed imprezą aktorzy oraz reżyser chętnie chwalili się zdjęciami z czerwonego dywanu.

- Someone has to do it... a na serio PROSZĘ trzymajcie kciuki!!! A po drugie, i będę to powtarzał do znudzenia, tylko marzyciele wygrywają! No i ciężka praca..???? KEEP DREAMING???????????????????????? - napisał Borys Szyc na swoim Instagramie.