Michał Wiśniewski ogłosił radosną nowinę: "Wyzwanie życia"

Michał Wiśniewski tuż przed Dniem Kobiet przekazał fanom radosną, choć nieco tajemniczą informację dotyczącą nowych projektów z jego udziałem. Fani lidera "Ich Troje" zaczęli spekulować, że do telewizji wróci... reality show z jego udziałem "Jestem jaki jestem", ale w odświeżonej formule.

O co chodzi?

W życiu Michała Wiśniewskiego nie ma nudy. Wraz z żoną, Polą Wiśniewską, oczekują na przyjście drugiego wspólnego dziecka (łącznie, z poprzednich związków, będą mieć ich dziesiątkę), niedawno zaś ruszyli z serią podcastów na temat swojej relacji. Ale to nie wszystko - już jakiś czas temu, przy okazji 50. urodzin, wokalista zdradził w rozmowie z "Party", że ma w planach budowę domu od podstaw, co chciałby pokazać w telewizji. Czyżby jego marzenie właśnie się spełniło? Na Instagramie Michała pojawił się wpis, w którym sugeruje, że taki program wkrótce będzie mieć premierę, Wiśniewski wspomina bowiem o show "Jestem jaki jestem", w którym brał udział 20 lat temu dla stacji TVN:

Zapamiętajcie te dwa hashtagi ❤️ kochani bo już niedługo startujemy #jestemjakijestem3 i #wisniabuduje. 🏠Wyzwanie życia! A co by nie było nudno i smutno to wyobraźcie sobie, że na tym zdjęciu wyjąłbym zęby...

Michał Wiśniewski nie zdradził nic więcej, fani muzyka zaczęli mu jednak gratulować i dopytywać się o emisję show w telewizji:

Czekamy więc na więcej informacji od Michała!

Facebook / Michał Wiśniewski

Tymczasem jego żona, Pola Wiśniewska, jest już w trzecim trymestrze ciąży. Fotografka nie może już doczekać się rozwiązania:

Różnie w tej ciąży jest, dlatego cieszę się, że to już trzeci trymestr 😮‍💨 Oczywiście obawy - jak to będzie później - też mam. Póki co staram sobie przypomnieć wszystkie wyzwania, które mnie czekają i znaleźć na nie sposób. A jak wyjdzie to się okaże - napisała niedawno na Instagramie.