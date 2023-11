Ostatnio w życiu Wiśniewskich dzieje się naprawdę sporo, ale mimo to zarówno Pola, jak i Michał, starają się nadmiernie nie przejmować problemami i przede wszystkim skupiać się na dzieciach. Teraz ukochana muzyka pokazała, co zmajstrował mały Falco.

Reklama

Pola Wiśniewska pokazała, co zrobił jej synek

Kilka tygodni temu w mediach zapanowało istne zatrzęsienie, gdy dotarła do nas wiadomość, że Michał Wiśniewski został skazany! Sprawa dotyczy głośnej afery sprzed lat, związanej z ogromną pożyczką. Chociaż muzyk do samego końca był dobrej myśli, a wręcz przekonany, że zapadnie korzystny dla niego wyrok... stało się odwrotnie.

Michał i Pola Wiśniewscy Instagram@wisniewska_pola

Zobacz także: Michał Wiśniewski zaliczył wpadkę. Wszystko nagrała i opublikowała jego żona

Mimo to próbuje żyć normalnie i zapowiedział, że chociaż ma w planach odwołanie się od wyroku, to jeżeli jednak będzie taka potrzeba, "z godnością odsiedzi wyrok". Sprawa wydaje się jednak jeszcze bardziej skomplikowana z uwagi na fakt, że Michał Wiśniewski i jego żona Pola, niespełna trzy lata temu doczekali się pierwszego wspólnego dziecka, a kilka miesięcy temu - kolejnego. Pola jednak już niejednokrotnie dała do zrozumienia, że wspiera męża i zamierza trwać u jego boku.

W niełatwej sytuacji stara się głównie skupiać na opiece nad dziećmi, co chętnie zresztą pokazuje na swoim Instagramie. Ostatnio uraczyła internautów uroczym zdjęciem z malutkim Noelem, ale naszą uwagę zwrócił zaskakujący podpis, będący zlepkiem przypadkowych liter.

Pola Wiśniewska Instagram@wisniewska_pola

Dopiero w następnej relacji Pola wyjaśniła, że "tajemniczy" podpis to tak naprawdę sprawka Falco, który dorwał się do jej telefonu. Tymczasem mina małego Noela wskazuje, że raczej był mocno zaskoczony całą sytuacją.

Reklama

Śledzicie losy Poli i Michała Wiśniewskich oraz ich pociech?