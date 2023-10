Pola Wiśniewska opublikowała na instagramowym profilu zdjęcie prezentujące twarz jej najmłodszego syna. Wcześniej jedynie uchylała rąbka tajemnicy, pokazując fanom m.in. zdjęcia dłoni dziecka. Teraz wszyscy mogą przekonać się, jak wygląda najmłodsze dziecko Wiśniewskich. Zobaczcie i oceńcie sami, do kogo podobny jest malec.

Pola Wiśniewska pokazała twarz Noëla Cloé

Pola i Michał Wiśniewscy 16 maja powitali na świecie drugie wspólne dziecko, synka Noëla Cloé. Choć wszystko zakończyło się szczęśliwie, czerwonowłosy artysta przyznał po czasie, że poród jego żony, mimo że to już jej szósty, był trudny. Na dobrze sobie znane trudny macierzyństwa poskarżyła się ostatnio sama Pola, pisząc w sieci, że jest niewyspana. Dała jednak do zrozumienia, że ogrom miłości rekompensuje jej niewygody. Wstawiając do sieci najnowsze zdjęcie i zarazem pierwsze, na którym twarz noworodka jest doskonale widoczna, przyznała, że cała rodzina już się w nim zakochała:

Totalnie zakochani w tym malutkim chłopczyku. My, Falco i cała nasza rodzina, jest pięknie - napisała mama, przy okazji dziękując personelowi warszawskiego szpitala św. Zofii przy ul. Żelaznej

Fani Michała Wiśniewskiego zareagowali na widok chłopca entuzjastycznie, zasypując go komplementami i po raz kolejny gratulując rodzicom:

Kolejny przystojniak Cudny chłopczyk Oj, Polcia, to najpiękniejszy widok na ziemi, życzę wam, a przede wszystkim tobie, jako mamie, dużo siły i cierpliwości. Zdrówka Noel, rośnij silny i zdrowy okruszku mamy i taty Piękny chłopczyk! Mama jest bardzo dzielna - pisano w sekcji komentarzy

Noël Cloé zasilił i tak bardzo liczną rodzinę Michała Wiśniewskiego. Doprecyzujmy, że chociaż jest drugim dzieckiem, jakiego lider Ich Troje i Pola doczekali się razem, dla każdego z małżonków jest... szóstym potomkiem. Łącznie mają zaś już dziesięcioro dzieci! Muzyk ma już dorosłych córkę i syna - Fabienne oraz Xaviera z małżeństwa z Martą "Mandaryną" Wiśniewską oraz dwie córki-nastolatki - Etiennette i Vivienne, które urodziła jego trzecia żona, Anna Świątczak. Z kolei Pola, nim poznała wokalistę, wychowywała już czworo dzieci z poprzedniego związku. Małżonkowie dwa lata temu powitali na świecie Falco Amadeusa, który właśnie debiutował w roli starszego brata.

Jeszcze raz gratulujemy Wiśniewskim i życzymy wszystkiego dobrego!

