Pokazali zwiastun kolejnego odcinka "Farmy", a fani w szoku. Zabrali głos ws. Karoliny
Produkcja "Farmy" podgrzała astmosferę tuż przed nowym emisją nowego odcinka. W mediach społecznościowych pojawił się zwiastun, z którego dowiadujemy się, co wydarzy się w programie. Fani od razu zwrócili uwagę na zachowanie Karoliny. Internauci nie mogą uwierzyć, od razu posypały się komentarze.
Karolina z "Farmy" zaskoczyła widzów programu. W zwiastunie najnowszego odcinka widać, co tym razem czeka uczestników hitu Polsatu i jaka panuje wśród nich atmosfera. Uwagę zwraca radosna i pełna energii Karolina, która ma coraz lepsze relacje z Akselem. Do tej pory nie przepadali za sobą, ale teraz nastąpił przełom.
Co wydarzy się w nowym odcinku "Farmy"?
Zaledwie kilka dni temu rozpoczał się kolejny tydzień na "Farmie". W wyniku pojedynku nowym Farmerem Tygodnia została Karolina, która po raz drugi ma szansę wykazać się w tej roli. Wynik pojedynku na "Farmie" podzielił widzów i nie wszyscy byli zachwyceni takim obrotem spraw.
Teraz farmerzy walczą, aby wykonać zadanie tygodnia, które otrzymali od Szymona i Beaty. Jak im pójdzie? Tego dowiemy się m.in. z kolejnego odcinka programu. Do sieci trafił zwiastun nowego odcinka. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak wygladał poranek na "Farmie". Karolina weszła do domu i wszystkich obudziła, a Henrykowi od razu zwróciła uwagę, że krowy nie miały wody, o co on właśnie miał zadbać.
Było więcej osób, które mogły nalać. I koniec, to jest tłumaczenie całe
Po chwili Karolina w żartobliwy sposób zaczyna budzić Aksela i to właśnie ta scena spodobała się fanom programu.
Fani "Farmy" zachwyceni zmianą zachowania Karoliny
Od początku najnowszej edycji "Farmy" najbliższą osobą dla Karoliny była Lamia. Uczestniczki wspierały się i bardzo się ze sobą zżyły. Karolina nie ukrywała smutku kiedy okazało się, że Lamia opuszcza "Farmę". Fani produkcji z pewnością zastanawiali się wówczas, z kim teraz Karolina będzie się trzymać w programie i wydaje się, że nikt nie przypuszczał, że uczestniczka tak dobrze zacznie dogadywać się z Akselem, za którym Lamia mówiąc delikatnie nie przepadała.
Teraz Karolina chętnie żartuje i rozmawia z Akselem, a to spodobało się widzom programu. Fani zauważyli, że Farmerka Tygodnia zachowuje się inaczej niż do tej pory.
Nigdy bym nie pomyślał że Karolina i Aksel tak nagle się polubią
Odkąd nie ma Lami zauważyłam że Karolina zmieniła swoje zachowanie. Zaczęła się uśmiechać, żartować, naprawdę fajna postawa, aż się miło ją ogląda, Karolina oby tak dalej .
Zobaczcie fragment nowego odcinka "Farmy". Kibicujecie Karolinie i myślicie, że będzie w finale programu?
