Lamia, uczestniczka 5. edycji "Farmy" po zaciętym pojedynku z Ewą musiała opuścić program. Nie brakowało łez, choć zapewniała, że chce już wrócić do domu, a gra uczestników, emocje, głód i kolejne dni pełne pracy to dla niej za dużo. Teraz zabrała głos po programie i ujawniła to, co spotkało ją po "Farmie".

Kontrowersje związane z udziałem Lamii na "Farmie"

Lamia bez wątpienia była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek w historii "Farmy". Jej otwarte konflikty z Akselem, Ewą i spięcia z Andrzejem oraz ekipą tzw. "młodych wilków" sprawiły, że po każdym odcinku nie brakowało słów krytyki pod adresem uczestniczki. Po kolejnym pojedynku Lamia musiała pożegnać się z "Farmą", ale nie zamierza dać o sobie zapomnieć.

Lamia po zakończeniu przygody w programie "Farma" odwiedziła studio "Halo tu Polsat" i odniosła się do konfliktów oraz do tego, jak była postrzegana w show. Zaznaczyła też, że rywalizacja była dla niej grą, a w wypowiedzi padły mocne słowa o potrzebie "rządzenia".

To ja muszę błyszczeć, to ja muszę rządzić, to mnie trzeba słuchać i najlepiej żeby za mną wszyscy poszli. Nie udało mi się to, nie przekonałam tych ludzi do siebie, dlatego że to jest gra i tam jest rywalizacja. (...) Musiałam zmienić swoje nastawienie i trochę zagrać. Zagrałam bardzo dobrze, bo wszyscy się na to dali nabrać - powiedziała Lamia w 'Halo tu Polsat'

Lamia z "Farmy" ujawniła, jakie wiadomości otrzymuje po odpadnięciu z programu

Teraz znów zabrała głos. Lamia nie ukrywa, że po fali krytyki powoli odzyskuje wiarę w ludzi, bo teraz przyszedł czas na ogrom pozytywnych wiadomości. Uczestniczka "Farmy" właśnie opublikowała kilka poruszających słów, jakie otrzymała i nie kryje za nie wdzięczności:

Teraz chciałabym abyście też zobaczyli ile dobrych słów otrzymuje od wyjątkowych osób, którzy przywracają wiarę w ludzi - wyznała Lamia

Lamia nie ukrywa, że jest poruszona ogromem wiadomości i dodaje, że niektóre słowa mogą wywołać łzy...

Naprawdę chce mi się płakać - dodała poruszona Lamia na Instagramie

