Na "Farmie" kolejne wielkie emocje i to tuż po przydzieleniu nowego zadania tygodnia. Uczestnicy rozważają nowe sojusze, a tymczasem Henryk zdecydował się zastosować swoje zagrywki psychologiczne wobec Karoliny. Na zmianę ją komplementuje i podkręca nerwową atmosferę. To nie do końca spodobało się fanom "Farmy". W sieci lawina komentarzy.

Trudne zadanie tygodnia podzieliło mieszkańców "Farmy"

Karolina jako Farmerka Tygodnia otrzymała zadanie dla całej grupy. Szybko się okazało, że łatwo nie będzie i już na samym początku pojawiły się spięcia. Jedni muszą wyruszyć na wykopki, gdzie mają zebrać 100 kg ziemniaków, a tymczasem okaże się, że będzie to czas na nowe rozdanie i układy. Ku zaskoczeniu wszystkich Karolina i Aksel coraz lepiej się dogadują i razem spekulują, jak usunąć Wikingów z "Farmy". Andrzej i Łukasz też chcą przeciągnąć ją na swoją stronę.

Z kolei podczas wykopków uczestnicy zdecydowali się trochę przedrzeźniać Ewę. Wygląda na to, że uczestniczka nadal działa niektórym uczestnikom "Farmy" na nerwy.

Ewa ma swój świat- powiedział Andrzej. Mogę zbierać jedną ręką, bo drugiej nie mogę ubrudzić, bo muszę trzymać włosy - parodiowała ją Agnieszka

Henryk na "Farmie" stosuje zagrywki psychologiczne

Tymczasem Henryk obrał inną taktykę i komplementuję Farmerkę Tygodnia na każdym kroku. Potem podkręcił ją, żeby stresowała się jeszcze bardziej. Henio nie ukrywa przed kamerami, że stosuje zagrywki psychologiczne wobec wszystkich, a teraz na cel obrał Karolinę.

Widzowie są w szoku po tym, co zrobił Henryk i w sieci zawrzało. Internauci uważają, że Henio to "dobry gracz":

Karolina nie daj się

Henryk wie co i jak, zawsze jest tam, gdzie coś może ugrać…

Z kolei niektórzy widzowie zwracają uwagę, że od kiedy Lamia opuściła "Farmę" panuje tam zdecydowanie lepsza atmosfera i nawet Karolina zmieniła swoje podejście:

Odkąd nie ma Lamii i jej złego wpływu,to Karolina zachowuje się bardziej po 'ludzku'. Przy Lamii nie dało się jej ani słuchać ani oglądać

Nie ma tej toksycznej Lamii, która wszystkich podburzała i jest super.

Taką "Farmę" chcą oglądać internauci

Okazuje się, że to pierwszy odcinek "Farmy" w tym sezonie, w którym nie było żadnej poważnej kłótni i dramy. Po odejściu Lamii atmosfera widocznie się oczyściła i pojawiły się żarty, wygłupy, w czym mógł pomóc cudowny napar z lipy. Widzowie piszą wprost, że taką "Farmę" chcą oglądać.

W końcu coś pozytywnego, a nie same kłótnie. Mimo, że dalej są sojusze to potrafią ze sobą rozmawiać i współpracować. Tak powinien wyglądać ten program

Najlepszy odcinek ever, Aksel super gość się zrobił, taka atmosfera powinna być zawsze

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

fot. mat prasowe "Farma