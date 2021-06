Pojednanie na Festiwalu w Sopocie! Beata Kozidrak wywołała na scenę byłego męża: "Dzięki niemu stałam się kobietą"

Beata Kozidrak rzadko udziela wywiadów. Jednak dla magazynu "Party" zrobiła wyjątek i opowiedziała o wydarzeniach ze swojego życia, dzięki którym stała się nie tylko królową polskiej sceny muzycznej, ale też silną kobietą. Fani wokalistki wiedzą, że Beata uwielbia zaskakiwać, a nowych szalonych pomysłów wcale jej nie brakuje! Jak rozwód zmienił Beatę Kozidrak? Okazuje się, że gwiazda nigdy nie bała się zmian. Kilkukrotnie stawiała swoje życie do góry nogami, by czuć się spełnioną artystką i kobietą. Dwa lata temu Kozidrak dokonała kolejnej życiowej rewolucji i zdecydowała się na rozwód z mężem, Andrzejem Pietrasem . Jak mówi o tym doświadczeniu? Było to kolejne trudne doświadczenie, które umocniło mnie jako kobietę. Po rozwodzie poniekąd narodziłam się na nowo. Wzięłam wiele spraw w swoje ręce. Okazało się, że potrafię robić rzeczy, o których wcześniej nie miałam pojęcia, i świetnie mi to wychodzi. Te zmiany budowały kolejną silną Beatę, która nie bała się wywrócić swojego życia do góry nogami, decydując się na przeprowadzkę z rodzinnego Lublina do Warszawy - wyznała w rozmowie z "Party". Beata Kozidrak może być wzorem nie tylko dla swoich fanów, ale także dla tysięcy kobiet, które nie mają odwagi, by zmienić coś w swoim życiu - zwłaszcza, gdy nie mają już 30 lat. Gwiazda jest żywym dowodem na to, że zmiany, których się tak boimy, zawsze są zmianami na lepsze. Czasem trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, sprawdzić się w nowych warunkach. Nigdy nie bałam się zmian i to napędzało mnie do działania. Moje życie nabrało nowego tempa. Sama decyduję o tym, co chcę robić, jakie nowe przedsięwzięcia realizować. Jeśli mam ochotę na szaloną przygodę z przyjaciółkami na drugim końcu świata,...