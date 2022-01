Śmierć Żory Korolyova poruszyła światem mediów. Tancerz "Tańca z Gwiazdami" zmarł nagle w wieku zaledwie 34 lat. "Super Express" jako nieoficjalną przyczynę śmierci podał zapalenie mięśnia sercowego. Teraz ukochana Żory Korolyova dziękuje za ogromne wsparcie i apeluje, aby powstrzymać się od spekulowania na temat przyczyn śmierci tancerza, bo nie są one jeszcze znane. Ewelina Bator zdradziła też, że Żora Korolyov zostanie pochowany w Warszawie, a w najbliższym czasie poinformuje o szczegółach pogrzebu. Ewelina Bator w poruszających słowach o śmierci Żory Korolyova! Żora Korolyov zmarł 21 grudnia. Tancerza w poruszających słowach pożegnała jego partnerka Ewelina Bator , dziękując za wspólne pięć lat "wspólnego tańca", córka Sonia i była żona Anna Kuzniecowa. Teraz partnerka gwiazdora "Tańca z gwiazdami" znów zabrała głos i opublikowała wyjątkowe i symboliczne zdjęcie, które zrobił jej Żora Korolyov: Kochany mój! Zrobiłeś mi to zdjęcie, a ja powiedziałam, że przybijam piątkę wszystkim tam na górze, którzy się nami opiekują... Nie wierzę, że jesteś tam... Ogromna część mnie odeszła razem z Tobą. Mój Aniołku... - pisze Ewelina Bator w relacji na Instastory. Partnerka Żory Korolyova zdradziła też, że tancerz zostanie pochowany w Warszawie, a o szczegółach pogrzebu poinformuje, jak tylko zostaną ustalone: Nie jestem w stanie odpisać Wam wszystkim, dlatego przepraszam, że tak tutaj, ale chce żebyście wiedzieli, że Żora zostanie pochowany w Warszawie - w mieście, które kochał i wśród ludzi, którzy chcą go pożegnać. Nie znamy jeszcze daty - poinformuję Was, kiedy to nastąpi. Opiekuje się jego mamą, a ona opiekuje się mną. ...