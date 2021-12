Nie żyje Żora Korolyov. Żegna go ukochana: "Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat"

Trwa wojna pomiędzy Żorą Korolyovem a uczestnikami i - jak się teraz okazuje - jurorami " Tańca z Gwiazdami ". Wszystko zaczęło się od mało przychylnego komentarza Żory na temat tańca Basi Kurdej-Szatan i Jacka Jeschke. Z całym szacunkiem za Tango 29 punktów, słaba choreografia, połowa nie do rytmu i 29 punktów na 30... No nie znam się na tańcu niestety- pisał wówczas tancerz. Na wpisy tancerza zareagowała oczywiście sama zainteresowana. Basia Kurdej-Szatan w rozmowie z magazynem "Party" nie ukrywała, że Żora sprawił jej przykrość . Do sprawy odniosła się także Iwona Pavlović! , która powiedziała Party.pl, że Żona nie ma uprawnień sędziowskich , sugerując tym samym, że jego opinie są mało profesjonalne i bez znaczenia. Co na to Żora? Przeczytajcie poniżej! Żora Korolyov odpowiada Iwonie Pavlović Do słów Iwony Pavlović odniósł się teraz Żora. Na swoim profilu na Facebooku ostro napisał: Szanowna Pani Iwono, skąd Pani posiada informacje że ja nie posiadam papierów jurorskich? Akurat mam licencje sędziowską tańca sportowego. I skoro Pani nie widzi fragmentu bez rytmu, to bardzo mi przykro. Również chciałbym przypomnieć że niejednokrotnie Pani krytykowała sposób tańca lub nauczania zawodowych tancerzy w TzG. Akurat mnie się nie zdarzyło słuchać słów krytyki od Pani ale moim kolegom owszem i bardzo dobrze to pamiętam. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Wasz Żora. Chyba nikt się nie spodziewał, że już po pierwszym odcinku nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami" wzbudzi tak ogromne emocje! Po której stronie jesteście? Żora Korolyov ostro skrytykował Basię Kurdej-Szatan i jej partnera Iwona Pavlović w rozmowie z nami delikatnie choć dosadnie skrytykowała...