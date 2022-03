Pogrzeb Witolda Paszta. Wzruszający gest muzyków z grupy Vox dla artysty

Witold Paszt nie żyje. Artysta i juror "The Voice Senior" miał 68 lat

Witold Paszt nie żyje. Artysta zmarł w wieku 68 lat. Informację o śmierci muzyka przekazały córki Witolda Paszta w oficjalnym komunikacie opublikowanym na koncie muzyka. Artysta w ostatnim czasie zmagał się z chorobą i nie pojawił się w finałowym odcinku "The Voice Senior". Stan zdrowia Witolda Paszta w ostatnich dniach pogorszył się , o czym informował Krzysztof Prusik zwycięzca "The Voice Senior". Teraz rodzina artysty przekazała tragiczną wiadomość o śmierci Witolda Paszta. Zmarł Witold Paszt. Rodzina podaje przyczyny śmierci Witold Paszt, założyciel zespołu VOX nie żyje. Artysta w ostatnim czasie zmagał się z chorobą i jak informują córki muzyka odszedł 18 lutego późnym wieczorem: Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa. Natalia i Aleksandra Paszt nie ukrywają też, że ich tata w ostatnim czasie już po raz trzeci mierzył się z koronawirusem: Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, bo pokonał swój trzeci COVID, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą Mamą. Bardzo się do Niej spieszył. Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane. Najbliższa rodzina Witolda Paszta podziękowała za opiekę medyczną i ogromne wsparcie, jakie otrzymał w ostatnim czasie od fanów: Dziękujemy za wspaniałą opiekę Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Jana Pawła II w...