Zaledwie 24-letnia gwiazda seriali TVN odeszła nagle, chociaż jeszcze chwilę wcześniej publikowała treści m.in. na Instagramie. Co takiego tam pokazywała?

Środowym popołudniem dotarła do nas ponura wiadomość - nie żyje gwiazda TVN. Patrycja Widera miała zaledwie 24 lata i była bardzo aktywna w sieci. W przeszłości pojawiła się w serialu "Szkoła" czy "Pułapka" oraz próbowała swoich sił w disco polo. Co doprowadziło do śmierci? Tego nie wiadomo, jednak już od kilku dni na profilach dziewczyny pojawiały się materiały ze szpitala, sygnalizujące, że z jej zdrowiem nie dzieje się najlepiej.

Patrycja trafiła do placówki pod koniec października. Z jej relacji wynikało, że zabrała ją karetka, a jej stan był określany jako bardzo poważny. Zaledwie 4 dni temu pod jednym z postów napisała:

Kochani, przeżyłam coś okropnego. Instagram to moja pamiątka, więc niech będzie. Próbuję siadać, ale jeszcze nie wstałam, także never say never i do przodu! Dziękuję za wsparcie wszystkim, nie wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, jest na tyle poważne, że chwilkę już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. Zresztą nieważne, jestem bardzo chora, tak w skrócie, i już do końca życia mam troszkę przerąbane. Ale damy radę mordeczki! Miało być zdjęcie z Halloween, drążenie dyni, a wyszło jak wyszło. Może wyjdę za dwa tygodnie, aczkolwiek leczenie czeka mnie długie - Tak dla ciekawskich

- napisała.