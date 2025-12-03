Nikodem Marecki był młodym, obiecującym aktorem, który mimo zaledwie 11 lat zdążył wystąpić w kilku popularnych produkcjach telewizyjnych. Współpracował z uznanymi artystkami, takimi jak Małgorzata Kożuchowska czy Joanna Liszowska. Jego talent i charyzma przyciągały uwagę widzów oraz środowiska artystycznego. Nikodem zdobywał doświadczenie, które mogło otworzyć mu drzwi do wielkiej kariery aktorskiej. Jego nagła śmierć wstrząsnęła zarówno rodziną, jak i całym światem show-biznesu. W dniu pogrzebu Małgorzata Kożuchowska żegna Nikodema poruszającymi słowami.

Pogrzeb 11-letniego Nikodema Mareckiego

Do tragicznego wypadku doszło 27 listopada 2025 roku. Nikodem Marecki został śmiertelnie potrącony przez samochód po wyjściu z autobusu szkolnego. Okoliczności zdarzenia wstrząsnęły opinią publiczną. Chłopiec wracał ze szkoły, kiedy wydarzył się dramat.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbył się 3 grudnia 2025 roku w kościele parafialnym w Niedźwiedziu. W trakcie mszy pogrzebowej ksiądz wygłosił poruszające kazanie. Kapłan przytoczył słowa rodziców chłopca:

(...)Nikodem, choć był jeszcze tak młody, został - jak wierzymy - wybrany przez Boga i przyjęty do Jego królestwa. Gdy rozmawiałem z jego rodzicami, usłyszałem, że oni również czują, iż stało się to zgodnie z wolą Bożą, choć ich serca przepełnia ból mówił duchowny.

Wyznał również, co usłyszał od mamy chłopca:

Nie narzekał, powiedział tylko: Matko Boska. Wszyscy próbowali go ratować, wszyscy wierzyli, że zostanie przy życiu, a on się oddał Matce Boskiej

Małgorzata Kożuchowska żegna Nikodema Mareckiego

Małgorzata Kożuchowska poznała Nikodema Mareckiego na zawodowej drodze. Razem wystąpili w filmie "Zołza". Gdy media obiegła przykra wiadomość o śmierci chłopca, aktorka napisała: "Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Trudno uwierzyć w to, co się stało serce pęka. Nikodem był wspaniały". W dniu pogrzebu Nikodema Mareckiego, Małgorzata Kożuchowska ponownie zabrała głos, żegnając 11-latka:

Nikodem do zobaczenia w lepszym świecie

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

