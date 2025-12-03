Pogrzeb Nikodema Mareckiego. Małgorzata Kożuchowska zabrała głos
Nikodem Marecki zginął tragicznie 27 listopada w wieku 11 lat. Dziś w Niedźwiedziu odbył się pogrzeb chłopca. W tym trudnym dniu głos zabrała również Małgorzata Kożuchowska, która spotkała Nikodema na swojej zawodowej drodze. Jej wpis porusza serce.
Nikodem Marecki był młodym, obiecującym aktorem, który mimo zaledwie 11 lat zdążył wystąpić w kilku popularnych produkcjach telewizyjnych. Współpracował z uznanymi artystkami, takimi jak Małgorzata Kożuchowska czy Joanna Liszowska. Jego talent i charyzma przyciągały uwagę widzów oraz środowiska artystycznego. Nikodem zdobywał doświadczenie, które mogło otworzyć mu drzwi do wielkiej kariery aktorskiej. Jego nagła śmierć wstrząsnęła zarówno rodziną, jak i całym światem show-biznesu. W dniu pogrzebu Małgorzata Kożuchowska żegna Nikodema poruszającymi słowami.
Pogrzeb 11-letniego Nikodema Mareckiego
Do tragicznego wypadku doszło 27 listopada 2025 roku. Nikodem Marecki został śmiertelnie potrącony przez samochód po wyjściu z autobusu szkolnego. Okoliczności zdarzenia wstrząsnęły opinią publiczną. Chłopiec wracał ze szkoły, kiedy wydarzył się dramat.
Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbył się 3 grudnia 2025 roku w kościele parafialnym w Niedźwiedziu. W trakcie mszy pogrzebowej ksiądz wygłosił poruszające kazanie. Kapłan przytoczył słowa rodziców chłopca:
(...)Nikodem, choć był jeszcze tak młody, został - jak wierzymy - wybrany przez Boga i przyjęty do Jego królestwa. Gdy rozmawiałem z jego rodzicami, usłyszałem, że oni również czują, iż stało się to zgodnie z wolą Bożą, choć ich serca przepełnia ból
Wyznał również, co usłyszał od mamy chłopca:
Nie narzekał, powiedział tylko: Matko Boska. Wszyscy próbowali go ratować, wszyscy wierzyli, że zostanie przy życiu, a on się oddał Matce Boskiej
Małgorzata Kożuchowska żegna Nikodema Mareckiego
Małgorzata Kożuchowska poznała Nikodema Mareckiego na zawodowej drodze. Razem wystąpili w filmie "Zołza". Gdy media obiegła przykra wiadomość o śmierci chłopca, aktorka napisała: "Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Trudno uwierzyć w to, co się stało serce pęka. Nikodem był wspaniały". W dniu pogrzebu Nikodema Mareckiego, Małgorzata Kożuchowska ponownie zabrała głos, żegnając 11-latka:
Nikodem do zobaczenia w lepszym świecie
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.
