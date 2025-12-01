Nikodem Marecki był utalentowanym 11-letnim aktorem, którego twarz była znana z wielu polskich produkcji filmowych i serialowych. 11-latek zdążył zapisać się w pamięci wielu osób jako niezwykły młody talent.

Kim był Nikodem Marecki? 11-letni talent polskiego kina

Nikodem Marecki zagrał u boku wielu znanych gwiazd, m.in. w filmie "Biała odwaga" wcielił się w rolę brata głównej bohaterki, granej przez Sandrę Drzymalską. Zagrał również w popularnych serialach, takich jak "Szpital św. Anny", "Zakochani po uszy" czy "Papiery na szczęście". W produkcji "Zołza" wystąpił u boku Małgorzaty Kożuchowskiej, grając jej syna.

Twórcy filmowi chwalili jego zaangażowanie, dojrzałość oraz profesjonalizm na planie. O wielkim aktorskim talencie chłopca wspomniał m.in. reżyser "Białej odwagi", który 1 grudnia 2025 roku pożegnał Nikodema w sieci.

Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w ,,Białej odwadze'' brata głównej bohaterki, Bronki. (...) Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał……do zobaczenia - poinformował Marcin Koszałka

Nikodem Marecki nie żyje. Miał tylko 11 lat

Przypomnijmy, że wiadomość o śmierci 11-letniego Nikodema Mareckiego dotarła do mediów w poniedziałek, 1 grudnia 2025 roku. Według informacji przekazanych przez reżysera "Białej odwagi", Marcina Koszałki, chłopiec zginął w wypadku. W sieci pojawiła się już również informacja o pogrzebie 11-latka. Ostatnie pożegnanie Nikodema Mareckiego odbędzie się 3 grudnia 2025 roku (środa) o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Niedzwiedziu.

VIPHOTO/EAST NEWS

Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Zobacz także: