20 grudnia 2025 roku polska scena muzyczna poniosła niepowetowaną stratę – zmarł Michał Urbaniak. Muzyk miał 82 lata. Informację o jego śmierci przekazała jego żona za pośrednictwem mediów społecznościowych. W emocjonalnym wpisie podkreśliła, że "Michał Urbaniak żył i czuł wielkimi nutami".

Michał Urbaniak to postać o ogromnym znaczeniu dla polskiego jazzu. Był saksofonistą, skrzypkiem, kompozytorem i aranżerem. Jego twórczość ceniona była zarówno w kraju, jak i za granicą. Zasłynął z łączenia jazzu z elementami muzyki elektronicznej, hip-hopu i etno. Współpracował z takimi artystami jak Miles Davis, Urszula Dudziak czy Herbie Hancock.

Poruszający wpis córki: Mika Urbaniak żegna ojca

Mika Urbaniak, córka zmarłego muzyka, również zabrała głos po śmierci ojca. W nocy z 20 na 21 grudnia opublikowała na Instagramie wzruszający wpis:

Tatuś, kochamy cię. Śpij z aniołami

Dodała również zdjęcie z młodości, na którym jest ze swoim ojcem.

Wpis Miki Urbaniak odbił się szerokim echem w mediach i poruszył wielu fanów jej ojca. Internauci w komentarzach wyrażali swoje współczucie i wspominali zasługi Michała Urbaniaka dla muzyki.

Pogrzeb Michała Urbaniaka na Powązkach

Ceremonia pogrzebowa Michała Urbaniaka rozpoczęła się 7 stycznia 2026 roku o godzinie 13:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Urna z prochami zostanie złożona w Alei Zasłużonych – miejscu spoczynku wielu wybitnych postaci polskiego życia publicznego.

Uroczystość zgromadziła bliskich, przyjaciół i wielbicieli muzyka, ale przede wszystkim córka Mika czy była żona, Urszula Dudziak. Pogrzeb miał charakter oficjalny, ale także bardzo emocjonalny.

Tuż obok kolorowej urny stanęło poruszające zdjęcie artysty, a nieco niżej instrumenty, m.in. saksofon, a także wieniec w kształcie serca ułożony z pomarańczowych róż. Pojawiła się również tabliczka z napisem: "Żył jak chciał".

Pogrzeb Michała Urbaniaka, fot. AKPA/Piętka Mieszko

Pogrzeb Michała Urbaniaka, fot. AKPA/Piętka Mieszko

Pogrzeb Michała Urbaniaka, fot. AKPA/Piętka Mieszko

Pogrzeb Michała Urbaniaka, fot. AKPA/Piętka Mieszko

Zobacz także: Nie żyje Damian Kust. Dziennikarz zmarł w wieku 26 lat