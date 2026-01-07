Damian Kust był cenionym dziennikarzem sportowym, który zyskał uznanie dzięki swojej specjalizacji w tenisie, a szczególnie w turniejach rangi ATP Challenger Tour. Urodzony pasjonat tenisa, zdobył ogromną wiedzę na temat zawodników nawet z niższych rankingów, co wyróżniało go na tle innych dziennikarzy.

Tragiczna śmierć Damiana Kusta

Damian Kust był także bardzo aktywny w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie X, gdzie dzielił się swoimi analizami i spostrzeżeniami. Jego publikacje były chętnie czytane zarówno przez polskich, jak i zagranicznych fanów tenisa. Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego zyskał uznanie również poza granicami kraju.

W listopadzie 2025 roku Damian Kust poinformował publicznie, że zmaga się z "rzadką chorobą autoimmunologiczną". Choroba ta wymusiła na nim przejście poważnej operacji żołądka, a następnie aż dwóch przeszczepów wątroby. Mimo ogromnej walki o życie, zmarł 6 stycznia 2026 roku, mając zaledwie 26 lat.

Informację o jego śmierci przekazali rodzice za pośrednictwem platformy X. Ich poruszający wpis potwierdził najgorsze obawy środowiska sportowego i fanów dziennikarza:

Jesteśmy rodzicami Damiana. Dziś odszedł nasz ukochany syn. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.

Śmierć Damiana Kusta poruszyła tenisowy świat

Wiadomość o śmierci Damiana Kusta wywołała głęboki smutek i niedowierzanie wśród osób związanych z tenisem. Marek Furjan, inny dziennikarz sportowy, wspominał ich wspólne spotkania na trybunach podczas turniejów, gdzie często siadali obok siebie i rozmawiali o zawodnikach. Furjan podkreślił imponującą wiedzę Kusta, która obejmowała niemal każdego tenisistę z Top 500 ATP.

Redakcja serwisu "Z kortu", z którym Kust współpracował, podkreśliła nie tylko jego profesjonalizm, ale także życzliwość i pasję: "Trudno uwierzyć, że już nie porozmawiamy o kolejnym meczu... Odszedł od nas człowiek, który miał niezwykłą wiedzę tenisową i był ogromnym pasjonatem tego sportu. Przede wszystkim jednak był zawsze uśmiechnięty i życzliwy. Już nam Ciebie brakuje, Damianie."

Śmierć Damiana Kusta odbiła się echem także poza granicami Polski. Alex Gruskin z "Cracked Racquets" opisał go jako jednego z najbardziej dociekliwych ludzi, jakich poznał. Matthew Willis z "The Racquet" podkreślił, że Kust był niezwykle cenioną częścią tenisowej społeczności, a jego pasja była inspiracją dla wielu.