Justyna Steczkowska pochowała mamę. Podczas pogrzebu padły poruszające słowa

Mama Justyny Steczkowskiej nie żyje. O śmierci poinformowała na swoim Instagramie Magda Steczkowska . Kilka godzin później głos postanowiła zabrać sama Justyna Steczkowska, która udostępniła na swoim profilu wyjątkowe czarno-białe wideo z jej mamą i napisała od siebie kilka słów, które złamią nawet najtwardsze serce: Nasza mama odeszła... 💔 Jestem wdzięczna Bogu za to, że miałam taką mamę, za to, że mogłam z nią być do końca... Pielęgnować ją, masować obolałe stopy, śpiewać jej ulubione piosenki na dobranoc, swoim służeniem jej pokazywać jak ważna była dla mnie, jak bardzo wdzięczna jej jestem za życie, które mi dała, za miłość i troskę, którą nas obdarowała ❤️ Odeszła w naszym domu, otoczona dziećmi, które ją kochały i wnukami, które ją uwielbiały...Smutno mi mama bez Ciebie... - napisała Justyna Steczkowska na Instagramie. Justyna Steczkowska dodała jeszcze: Byłaś najdzielniejszą kobietą jaką znałam i człowiekiem o wielkim sercu ❤️ P.S. Śmierć to tylko zamiana światów... Do zobaczenia Kochana ❤️🙏 Justynie Steczkowskiej i jej rodzinie składamy kondolencje. Poniżej możecie zobaczyć wyjątkowy film udostępniony na Instagramie piosenkarki. Jej mama do końca była uśmiechnięta: Nie żyje mama Justyny Steczkowskiej, Danuta Steczkowska Pani Danuta Steczkowska wraz ze swoim mężem, Stanisławem Steczkowskim, doczekali się dziewięciorga dzieci - w ten sposób od lat tworzyli...