Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego. Znamy datę i szczegóły uroczystości

W sobotę 6 lutego, w wieku 83 lat, zmarł wybitny aktor Krzysztof Kowalewski. Ta smutna informacja poruszyła nie tylko całe środowisko aktorskie, ale również jego fanów. Kowalewski miał na swoim koncie role w około 130 produkcjach. Mogliśmy go oglądąć m.in. w filmach: "Ogniem i mieczem", "Brunet wieczorową porą", "Miś", serialu "Daleko od noszy" czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". ukochana żona Agnieszka Suchora, rodzina, bliscy i przyjaciele, a także widzowie, zapamiętają go jednak nie tylko, jako wielkiego artystę, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka, który mimo chorób nie tracił radości życia. Niestety, problemy zdrowotne towarzyszyły mu od lat. Krzysztof Kowalewski cierpiał na cukrzycę, a kilka miesięcy wcześniej przeszedł operację serca. Miał również problemy z chodzeniem. Jak się okazuje, przed śmiercią jego stan był bardzo poważny.

Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego - szczegóły

Przez epidemię koronawirusa nie było wiadomo, kiedy dokładnie Krzysztof Kowalewski zostanie pochowany. Wczoraj oficjalną datę pogrzebu aktora potwierdziła jego ukochana żona Agnieszka Suchora, publikując na Facebooku nekrolog męża.

Wiadomo już, że pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego odbędzie się w piątek 19 marca o godzinie 11.30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym w Warszawie. O 13:30 nastąpi odprowadzenie zwłok do rodzinnego grobu aktora na Starych Powązkach (brama VI). Podczas pożegnalnej mszy w kościele, w związku z pandemią, będzie obowiązywała ścisła lista gości.

Zobacz także: Wnuczka pożegnała Krzysztofa Kowalewskiego.

Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego w Warszawie.

East News

Aktor pozostawił ukochaną żoną Agnieszkę Suchorę.

East News

Pogrzeb aktora odbędzie się 19 marca. Kowalewski zostanie pochowany na warszawskich Powązkach.