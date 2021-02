Tak wyglądały ostatnie chwile Krzysztofa Kowalewskiego. "Ledwo chodził o kulach, mocno schudł"

W sobotę 6 lutego Polskę obiegła smutna informacja o śmierci kolejnego wybitnego aktora. Krzysztof Kowalewski, który zmarł w wieku 83 lat, w swojej karierze wcielił się w ponad 130 filmowych i serialowych kreacji, z czego ostatnią z nich odegrał w 2020 roku. Rodzina, bliscy i przyjaciele, a także widzowie, zapamiętali go jednak nie tylko, jako wielkiego artystę, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka, który mimo chorób nie tracił radości życia. Wiadomo, jak wyglądały jego ostatnie chwile.

Uśmiech i poczucie humoru towarzyszyły mu nie tylko w teatralnych i filmowych scenariuszach. Do dziś trudno zapomnieć o jego deklamacji jednego z wierszy, która kilka lat temu stała się prawdziwym hitem internetu! Nawet opowiadając o swoich problemach zdrowotnych robił to w jedynym dla siebie stylu.

Operacje, operacyjki, biologicznie się zużywam, na szczęście jeszcze nie do końca, ale to jest w starości najbardziej do du... Odpukać, umysł jeszcze domaga, ale też się czasem niepokoję, kiedy nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś nazwiska - mówił w jednym z wywiadów.