W środę, 8 sierpnia 2018 roku, odbył się pogrzeb Kory. Artystka zmarła 28 lipca o 5:30 w noc pełnego zaćmienia księżyca po 5 latach walki z rakiem. Mimo że Kora była śmiertelnie chora, wszyscy do końca wierzyli, że zwalczy raka.

Na pogrzebie artystki pojawili się jej najbliżsi, rodzina, przyjaciele, a także tłum fanów. Wiele osób zabrało głos w trakcie pogrzebowych uroczystości i wspominało Korę, jej wartości, życie i twórczość. Na warszawskich Powązkach głos zabrała także wieloletnia przyjaciółka i menadżerka Kory, Katarzyna Litwin. Pożegnała artystkę w pięknych słowach.

Katarzyna Litwin od lat współpracowała z Korą, a także ją wspierała. Ich znajomość nie opierała się jedynie na gruncie zawodowym. Katarzyna Litwin, żegnając Korę, nie kryła łez.

Katarzyna Litwin podziękowała też wszystkim za przybycie, a rodzinie Kory za zaufanie, jakim ją obdarzyła.

Wszystkim zgromadzonym bardzo dziękujemy za przybycie. Za to, że jesteśmy tu wszyscy razem. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przez te lata były przy Korze wspierały i pomagały. Dziękuję mężowi Kory Kamilowi, synom Szymonowi i Mateuszowi i siostrze Hani za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Powiem to, co Kora powiedziałaby nam wszystkim kochani: życzę wam słońca bez końca.