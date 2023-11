2 z 5

Podczas uroczystości padło bardzo dużo wzruszających słów. Obecny był oczywiście jej mąż, Kamil Sipowicz, z którym była związana od 40 lat! To on złożył jej prochy do grobu...

Również z jego ust padły tak piękne słowa:

Chcę powiedzieć, że Kora była osobą z kwi i kości. Nie była tylko słodką osobą, miała okresy takie, ale czasem była zaborcza, ostra, stawiała na swoim zdaniu. Miała zdecydowane poglądy. Trudno było mi czasem z nią rozmawiać, kłóciliśmy się ze sobą często (...)

